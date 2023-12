Android Private Space apporte un endroit sûr pour cacher les applications

Il est indéniable que vous pouvez expérimenter Android tel que Google l’a souhaité avec la version de base. Mais il est également vrai que les skins appropriés par-dessus le système d’exploitation peuvent le rendre plus fonctionnel. Par exemple, One UI de Samsung dispose d’un dossier sécurisé. Il offre un espace sécurisé et privé pour masquer des applications et des données. Et quelque chose de similaire est enfin arrivé sur la version de base. Cela s’appelle Android Private Space.

La fonctionnalité Private Space est actuellement en phase de prévisualisation sur la bêta 2 QPR2 d’Android 14. Autrement dit, la fonctionnalité n’est pas encore totalement fonctionnelle. Google l’activera probablement avec la prochaine mise à jour. Lorsqu’elle sera disponible, vous pourrez profiter d’un espace sécurisé pour masquer des applications.

En savoir plus sur Android Private Space et comment l’activer

Actuellement, Android 14 QPR2 Beta 2 est disponible pour les appareils Pixel. Si vous l’avez installé, vous pouvez activer la fonctionnalité Private Space depuis l’application Paramètres une fois qu’elle sera disponible. L’option sera dans l’onglet Sécurité et confidentialité, où vous devrez basculer le mode. Jetez un coup d’œil à la capture d’écran ci-dessous si vous avez besoin d’un guide visuel.

Comme la fonctionnalité n’est pas encore disponible, vous ne pouvez pas vérifier comment fonctionnera la fonctionnalité Android Private Space. Mais Android Police a obtenu un aperçu de la fonctionnalité. Vous pouvez consulter les captures d’écran ci-dessous pour vous faire une idée. Encore une fois, cet aperçu n’est pas la version finalisée, car Google va probablement la peaufiner davantage.

Néanmoins, les captures d’écran montrent que la fonctionnalité Private Space fonctionnera de manière similaire au dossier sécurisé de Samsung. Mais il n’est pas encore clair s’il prendra en charge les documents, les images et autres fichiers. Nous devons attendre la version stable pour le découvrir. Et nous vous tiendrons certainement informé lorsque Google autorisera davantage d’utilisateurs à l’essayer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :