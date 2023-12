iOS 17.2 est en cours de déploiement: Application de journal, prise en charge du chargeur Qi2, et plus encore

Dans sa dernière mise à jour logicielle, Apple présente iOS 17.2, une amélioration substantielle qui apporte un ensemble de fonctionnalités et d’améliorations passionnantes à son système d’exploitation mobile. Cette mise à jour, pesant 1,49 Go, est maintenant disponible pour l’iPhone Xs et les appareils plus récents. Cependant, dans le cadre d’une diffusion progressive, certains utilisateurs peuvent rencontrer un léger retard avant que la mise à jour ne devienne accessible sur leurs appareils.

L’une des nouveautés marquantes est la toute nouvelle application Journal, un témoignage de l’engagement d’Apple envers le bien-être des utilisateurs. Cette application axée sur la santé permet aux utilisateurs de s’engager dans des réflexions quotidiennes et des pratiques de gratitude. En exploitant les données de l’appareil de l’utilisateur, telles que les lieux, les photos et les informations sur l’entraînement, l’application Journal crée des « Moments » personnalisés et offre des suggestions d’écriture utiles pour améliorer l’expérience globale.

iOS 17.2 : Un aperçu approfondi de la dernière mise à jour d’Apple

De plus, le bouton Action sur les modèles iPhone 15 Pro reçoit une mise à jour notable avec l’inclusion d’un bouton bascule de traduction. Cette amélioration renforce encore la fonctionnalité de l’appareil, le rendant encore plus polyvalent pour les utilisateurs.

Les modèles iPhone 15 Pro bénéficient désormais de la capacité d’enregistrer des vidéos spatiales. Une fonctionnalité intégrée de manière transparente avec Apple Vision Pro. Apple met en avant une vitesse de mise au point améliorée pour les téléobjectifs de la série 15 Pro, garantissant aux utilisateurs de capturer des moments avec précision et clarté.

Les expériences de messagerie bénéficient d’un important coup de pouce avec l’ajout d’une fonctionnalité de rattrapage. Permettant aux utilisateurs de lire facilement le premier message non lu dans une conversation en utilisant une flèche désignée. De plus, Apple introduit de nouvelles options d’stickers et améliore la personnalisation des Memoji, ajoutant une touche charmante aux interactions des utilisateurs.

L’application Weather subit une transformation avec l’introduction de nouveaux widgets, des instantanés de cartes des vents et des quantités détaillées de précipitations pour la pluie et la neige. Parmi les améliorations moins médiatisées, iOS 17.2 inclut la prise en charge des chargeurs Qi2 pour les modèles d’iPhone 13 et plus récents. Résolvant les problèmes de charge sans fil dans certains véhicules et améliorant les performances d’AirDrop.

Alors qu’Apple continue de privilégier l’innovation et la satisfaction des utilisateurs, iOS 17.2 témoigne de l’engagement de l’entreprise à offrir une expérience numérique enrichie. Les utilisateurs peuvent anticiper une fonctionnalité améliorée, des fonctionnalités de santé et de bien-être améliorées, ainsi qu’une interaction globale plus fluide et plus agréable avec leurs appareils Apple. À mesure que la diffusion progressive se déploie, les passionnés d’Apple peuvent se réjouir de ces mises à jour passionnantes et de la découverte de nouvelles dimensions de productivité et de divertissement.

iOS 17.2 changelog (journal des modifications) complet

Journal

Journal est une nouvelle application qui vous permet d’écrire sur les petits moments et les grands événements de votre vie. Ainsi, vous pouvez pratiquer la gratitude et améliorer votre bien-être Les suggestions de journalisation facilitent le rappel de vos expériences en regroupant intelligemment vos sorties, photos, séances d’entraînement, etc., en moments que vous pouvez ajouter à votre journal Les filtres vous permettent de trouver rapidement des entrées marquées ou d’afficher des entrées avec des versions jointes. Ainsi, vous pouvez revisiter et réfléchir aux moments clés de votre vie Les notifications planifiées vous aident à maintenir une pratique de journalisation cohérente en vous rappelant d’écrire les jours et les heures que vous choisissez Option pour verrouiller votre journal à l’aide de Touch ID ou Face ID. La synchronisation iCloud garantit la sécurité et le chiffrement de vos entrées de journal sur iCloud



Bouton Action

Option de traduction pour le bouton Action sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pour traduire rapidement des phrases ou avoir une conversation avec quelqu’un dans une autre langue



Appareil photo

La vidéo spatiale vous permet de capturer des vidéos sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Ainsi, vous pouvez revivre vos souvenirs en trois dimensions sur Apple Vision Pro Amélioration de la vitesse de mise au point de l’appareil photo téléobjectif lors de la capture d’objets petits et éloignés sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max



Messages

La flèche de rattrapage vous permet de passer facilement à votre premier message non lu dans une conversation en appuyant sur la flèche visible dans le coin supérieur droit L’option d’ajout d’sticker dans le menu contextuel vous permet d’ajouter directement un sticker à une bulle Les mises à jour Memoji incluent la possibilité d’ajuster la forme corporelle de n’importe quel Memoji La vérification de la clé de contact fournit des alertes automatiques et des codes de vérification de contact pour aider à vérifier que les personnes confrontées à des menaces numériques extraordinaires ne communiquent qu’avec les personnes qu’elles souhaitent



Météo

Les quantités de précipitations vous aident à suivre les conditions de pluie et de neige pour une journée donnée au cours des 10 prochains jours Les nouveaux widgets vous permettent de choisir parmi les précipitations de la prochaine heure, les prévisions quotidiennes, les heures de lever et de coucher du soleil, ainsi que les conditions actuelles telles que la qualité de l’air, la sensation de température et la vitesse du vent La capture d’écran de la carte des vents vous aide à évaluer rapidement les schémas de vent et à accéder à la superposition animée de la carte des vents pour vous préparer aux conditions de vent prévues pour les 24 prochaines heures Le calendrier lunaire interactif vous permet de visualiser facilement la phase de la lune pour n’importe quel jour du mois à venir



Améliorations et corrections de bugs

Améliorations d’AirDrop, y compris des options de partage de contacts étendues et la possibilité de partager des cartes d’embarquement, des billets de cinéma et d’autres pass éligibles en rapprochant deux iPhone

La playlist des chansons favorites dans Apple Music vous permet de revenir rapidement aux chansons que vous avez marquées comme favorites

L’utilisation de l’historique d’écoute dans Apple Music peut être désactivée dans un mode Concentration. Ainsi, la musique que vous écoutez n’apparaît pas dans les récemment lus ou n’influence pas vos recommandations

Un nouveau widget de fréquence numérique vous permet de jeter rapidement un coup d’œil à l’heure sur votre écran d’accueil et en mode veille

L’auto-remplissage amélioré identifie les champs dans les PDF et autres formulaires, vous permettant de les remplir avec des informations telles que les noms et les adresses de vos contacts

De nouveaux agencements de clavier prennent en charge 8 langues sames

L’avertissement de contenu sensible pour les stickers dans les Messages vous empêche de voir de manière inattendue un sticker contenant de la nudité

Prise en charge des chargeurs Qi2 pour tous les modèles d’iPhone 13 et d’iPhone 14

Répare un problème qui pourrait empêcher la charge sans fil dans certains véhicules

