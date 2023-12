watchOS 10.2 apporte 5 nouvelles fonctionnalités à l’Apple Watch

Après deux mois de test, Apple a aujourd’hui publié la prochaine grande mise à jour incrémentielle pour l’Apple Watch. Oui, je parle de la watchOS 10.2. Cette mise à niveau substantielle est livrée avec une liste de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Lisez la suite pour en savoir plus sur la watchOS 10.2 publique.

Apple envoie la nouvelle mise à niveau logicielle aux utilisateurs actuels de l’Apple Watch avec le numéro de build 21S364. Comme il s’agit d’une mise à niveau importante, elle pèse environ 550 Mo sur ma Apple Watch Series 7.

watchOS 10.2 est accompagné d’iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS 14.2 et tvOS 17.2. Donc, oui, vous devez mettre à jour votre iPhone vers iOS 17.2 pour accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités de la watchOS 10.2 sur votre Apple Watch.

En termes de changements, la mise à jour stable de watchOS 10.2 permet d’accéder et d’enregistrer les données de l’application Santé avec Siri (pour Apple Watch Series 9 et Ultra 2), permet de faire glisser pour changer les cadrans de montre dans les paramètres, la possibilité de confirmer la fin des entraînements dans les paramètres, résout un problème qui empêche les cadrans de montre de s’afficher sur la montre ajoutée à partir de l’application Watch sur iPhone, et plus encore.

Voici les notes de version complètes de la version candidate de watchOS 10.2.

Accéder et enregistrer les données de l’application Santé avec Siri (Disponible sur Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2)

Afficher automatiquement « Lecture en cours » lorsque vous êtes à proximité de HomePod (2e génération) ou HomePod mini diffusant du contenu musical ou des podcasts (Disponible sur Apple Watch Series 6 et ultérieures et Apple Watch Ultra)

Activer la possibilité de balayer pour changer les cadrans de montre dans les paramètres

Activer la possibilité de confirmer la fin des entraînements dans les paramètres

Donner la priorité au volume de la musique ou des voix des entraîneurs dans la plupart des séances d’entraînement Fitness+

Résoudre un problème qui empêche les cadrans de montre ajoutés dans l’application Watch sur iPhone de s’afficher sur l’Apple Watch

Mise à jour de watchOS 10.2

Si votre iPhone ou iPad fonctionne avec la dernière version d’iOS 17.2, vous pouvez facilement installer watchOS 10.2 sur votre montre.

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez l’option Télécharger et installer sur la nouvelle mise à jour. C’est tout.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50% et connectée à un réseau WiFi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, allez dans Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

Désormais, la watchOS 10.2 sera téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et après l’achèvement du processus d’installation, votre montre redémarrera. Une fois tout cela terminé, vous pourrez commencer à utiliser votre Apple Watch.

Si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. Partagez également cet article avec vos amis.

