HyperOS Global arrive pour 11 smartphones Xiaomi, Redmi et POCO

Xiaomi a fait beaucoup de bruit avec l’annonce officielle de HyperOS. Les utilisateurs se demandent quand la mise à jour HyperOS sera disponible sur le marché mondial. Bien que le PDG de Xiaomi, Lei Jun, ait déclaré que la mise à jour serait disponible en dehors de la Chine au cours du premier trimestre 2024, certaines informations confirment que la mise à jour peut déjà être déployée pour de nombreux utilisateurs. Le fabricant de smartphones a préparé la mise à jour HyperOS Global pour 11 modèles. Cela confirme que HyperOS Global arrive bientôt. Des millions de personnes vont bientôt commencer à expérimenter HyperOS.

HyperOS Global bientôt disponible

Xiaomi se démarque grâce à l’optimisation de HyperOS. Cette nouvelle interface améliore les animations du système, redessine l’interface, et bien plus encore. Toutes ces fonctionnalités seront disponibles dans HyperOS Global. Xiaomi teste déjà HyperOS Global et est prêt à lancer de nouvelles mises à jour. HyperOS Global est en préparation pour 11 smartphones sur le serveur de Xiaomi. Quels sont les premiers smartphones qui recevront cette nouvelle mise à jour?

Xiaomi 13T OS1.0.2.0.UMFEUXM (aristotle)

Xiaomi 13T Pro OS1.0.1.0.UMLEUXM (corot)

Xiaomi 12T OS1.0.5.0.ULQMIXM, OS1.0.5.0.ULQEUXM, OS1.0.1.0.ULQIDXM (plato)

Xiaomi 11T OS1.0.1.0.UKWMIXM (agate)

Xiaomi 13 OS1.0.1.0.UMCMIXM, OS1.0.1.0.UMCEUXM (fuxi)

Xiaomi 13 Pro OS1.0.1.0.UMBMIXM, OS1.0.1.0.UMBEUXM (nuwa)

Xiaomi 13 Ultra OS1.0.2.0.UMAMIXM, OS1.0.3.0.UMAEUXM (ishtar)

POCO F5 OS1.0.4.0.UMREUXM, OS1.0.2.0.UMRINXM, OS1.0.1.0.UMRMIXM (marble)

POCO F5 Pro OS1.0.1.0.UMNMIXM (mondrian)

Redmi Note 12 4G / 4G NFC OS1.0.2.0.UMTMIXM, OS1.0.2.0.UMGMIXM (tapas / topaz)

Redmi Note 12S OS1.0.1.0.UHZMIXM (sea)

Voici les 11 premiers smartphones qui recevront HyperOS Global ! Ces informations proviennent du serveur officiel de Xiaomi, elles sont donc fiables. La mise à jour HyperOS Global a été confirmée par Netcost-security.fr. Ces versions devraient commencer à être déployées auprès des utilisateurs très prochainement. Il n’est pas correct de conserver des mises à jour sur le serveur, les mises à jour préparées doivent être déployées auprès des utilisateurs. Des millions de personnes demandent quand HyperOS Global sera disponible et attendent impatiemment la nouvelle mise à jour sur leurs appareils.

HyperOS est une interface utilisateur basée sur Android 14. Avec cette mise à jour, une importante mise à jour d’Android arrive sur les smartphones. Tout d’abord, les utilisateurs du Programme de testeur pilote HyperOS commenceront à recevoir la mise à jour HyperOS Global. Avant l’arrivée de HyperOS à l’échelle mondiale, nous avons fuité le journal des modifications de HyperOS Global. Le journal des modifications de HyperOS Global révèle ce que HyperOS Global apportera.

Journal des modifications officiel de HyperOS Global

[Esthétique vibrante]

L’esthétique globale s’inspire de la vie elle-même et change l’apparence et le ressenti de votre appareil

Un nouveau langage d’animation rend les interactions avec votre appareil complètes et intuitives/li>

Des couleurs naturelles apportent vivacité et vitalité à chaque coin de votre appareil

Notre nouvelle police système prend en charge plusieurs systèmes d’écriture

L’application Météo redessinée vous donne non seulement des informations importantes, mais vous montre aussi comment il fait dehors

Les notifications se concentrent sur les informations importantes, vous les présentent de la manière la plus efficace

Chaque photo peut ressembler à une affiche d’art sur votre écran de verrouillage, améliorée par plusieurs effets et un rendu dynamique

De nouveaux icônes d’écran d’accueil rafraîchissent les éléments familiers avec de nouvelles formes et couleurs

Notre technologie de rendu multiple interne rend les visuels délicats et confortables dans tout le système

La gestion des tâches multiples est désormais encore plus simple et pratique avec une interface multi-fenêtres améliorée

De nombreux smartphones sont prévus pour une mise à niveau vers l’avant-gardiste HyperOS Global. Restez à l’écoute des dernières mises à jour sur les développements de HyperOS Global. Les informations fournies actuellement sont celles mentionnées ci-dessus. Pour une liste complète des appareils éligibles à la mise à jour HyperOS, comprenant les modèles Xiaomi, Redmi et POCO, consultez notre article dédié intitulé « Liste des appareils éligibles à la mise à jour HyperOS : quels modèles Xiaomi, Redmi et POCO recevront HyperOS ? » Nous attendons avec impatience vos réflexions sur la prochaine mise à jour HyperOS Global; n’hésitez pas à partager vos opinions avec nous.

