TikTok revient sur le marché indonésien

TikTok, l’application populaire de vidéos courtes, s’apprête à faire un retour significatif sur le marché de l’e-commerce indonésien grâce à un partenariat stratégique avec la plus grande plateforme d’e-commerce du pays, Tokopedia. Cette décision intervient après l’interdiction de shopping en ligne sur les plateformes de médias sociaux en Indonésie. Cela a entraîné la suspension du service e-commerce de TikTok, TikTok Shop. Le partenariat implique un investissement de 1,5 milliard de dollars de la part de TikTok pour acquérir une participation de 75,01 % dans Tokopedia, qui fait partie du conglomérat technologique GoTo de l’Indonésie.

L’investissement comprend l’achat de la majeure partie de l’unité d’e-commerce de GoTo et l’intégration de l’activité d’e-commerce de TikTok Shop en Indonésie dans l’entité agrandie de Tokopedia. Les deux entreprises ont souligné que le partenariat stratégique débutera par une période driver menée en étroite consultation et supervision des régulateurs compétents. Ce retour sur le marché indonésien est un développement important pour TikTok. La société cherche à tirer parti de sa grande base d’utilisateurs dans le pays pour établir une forte présence en e-commerce.

TikTok a officiellement annoncé avoir conclu une coopération stratégique avec le géant de la technologie indonésienne GoTo. L’activité d’e-commerce de TikTok en Indonésie fusionnera avec Tokopedia, la plateforme d’e-commerce du groupe GoTo. La fusion de Tokopedia sera contrôlée par TikTok. L’activité d’e-commerce de TikTok avait auparavant fait ses adieux au marché local en raison des politiques en vigueur. L’activité sera désormais relancée lors de la « Journée d’achat en ligne en Indonésie » le 12 décembre.

Partenariat stratégique avec Tokopedia

Le retour de TikTok sur le marché indonésien de l’e-commerce se fait grâce à un partenariat stratégique avec Tokopedia, la plus grande plateforme d’e-commerce du pays. Ce partenariat implique l’acquisition par TikTok d’une participation de 75,01 % dans Tokopedia, qui fait partie du conglomérat technologique GoTo de l’Indonésie. L’investissement total de 1,5 milliard de dollars comprend l’achat de la majeure partie de l’unité d’e-commerce de GoTo et l’intégration de l’activité d’e-commerce de TikTok Shop en Indonésie dans l’entité agrandie de Tokopedia.

Une déclaration des deux parties indique que TikTok travaillera avec GoTo pour fournir une série de soutiens en marketing, branding et internationalisation afin d’aider les petites et moyennes entreprises locales à se développer. Le jour de la reprise, TikTok et Tokopedia lanceront également conjointement la campagne « Buy Local Products » (Acheter des produits locaux) pour soutenir le développement des entreprises indonésiennes.

Jerry Sambuaga, vice-ministre indonésien du Commerce, a récemment déclaré que TikTok est libre de coopérer avec n’importe quelle plateforme d’e-commerce tant qu’elle respecte les réglementations et procédures applicables en Indonésie. À la fin du mois de septembre de cette année, le ministre du Commerce indonésien, Zulkifli Hasan, a déclaré

« Les médias sociaux et l’e-commerce doivent être séparés afin que l’algorithme ne soit pas entièrement contrôlé et que les données personnelles ne soient pas exploitées commercialement. »

Considérations réglementaires

Les deux marques ont souligné que le partenariat stratégique débutera par une période driver. Cette période driver se déroulera en étroite consultation avec et sous la supervision des régulateurs compétents. Cela met en évidence l’importance de la conformité réglementaire et de la collaboration dans le retour de TikTok sur le marché indonésien de l’e-commerce. La période driver est susceptible d’impliquer une surveillance réglementaire. Cela garantira que le partenariat est aligné sur les réglementations et les politiques d’e-commerce du pays.

Le retour de TikTok sur le marché indonésien de l’e-commerce est un développement important. Cela est particulièrement vrai dans le contexte de l’interdiction du shopping en ligne sur les plateformes de médias sociaux dans le pays, ce qui a entraîné la suspension du service e-commerce de TikTok, TikTok Shop. Avec une grande base d’utilisateurs en Indonésie, TikTok est désireux d’utiliser sa plateforme pour des activités d’e-commerce. Le retour grâce au partenariat avec Tokopedia représente une démarche stratégique. Cette démarche établira également une forte présence en e-commerce dans la plus grande économie de l’Asie du Sud-Est.

Notre avis

TikTok réintègre le marché indonésien de l’e-commerce grâce à son partenariat stratégique avec Tokopedia. C’est un développement significatif dans les ambitions d’e-commerce de l’entreprise. L’investissement de 1,5 milliard de dollars et l’acquisition d’une participation majoritaire dans Tokopedia témoignent de l’engagement de TikTok. La société est également déterminée à reconquérir une position sur le paysage de l’e-commerce indonésien. Le partenariat doit être conforme aux réglementations de l’e-commerce du pays en raison de l’importance accordée à la conformité réglementaire. Ce retour est susceptible d’avoir un impact notable sur le secteur de l’e-commerce indonésien et la position de TikTok sur le marché.

