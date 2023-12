Qi2 : Meilleure charge sans fil

Qi était la norme pour la recharge sans fil. Qi2 est son successeur, offrant des vitesses plus rapides et devant devenir le standard ouvert pour tous à l’avenir. Votre téléphone est-il compatible ?

Mon téléphone est-il compatible Qi2 ?

Initialement, seuls l’iPhone 15 (y compris le Plus, le Pro et le Pro Max) étaient compatibles à partir de fin 2023. À partir d’iOS 17.2, les séries iPhone 13 et iPhone 13 sont également compatibles. Aucun autre smartphone sorti d’ici fin 2023, comme le Google Pixel 8 Pro, le Samsung Galaxy Z Flip5 ou le Xiaomi 14 Pro, ne prend en charge le Qi2 pour le moment.

Toutefois, Qi2 est destiné à être un standard ouvert pour tous les fabricants, et nous pensons que la plupart des smartphones haut de gamme nouvellement développés en 2024 seront également compatibles avec cette norme.

Le Wireless Power Consortium travaille déjà avec plus de 100 partenaires pour certifier des appareils compatibles. Outre Apple, Samsung, Xiaomi et d’autres devraient également suivre.

Qu’est-ce qui distingue le Qi2 ?

Le Qi2 repose sur la technologie MagSafe d’Apple et utilise un anneau magnétique pour assurer un positionnement optimal du smartphone ou de tout autre appareil compatible avec le Qi2.

Le Qi2 combine la technologie MagSafe avec un système de charge inductive similaire à celui de la norme Qi.

La charge sans fil est basée sur le principe de l’induction électromagnétique. Tous les chargeurs sans fil et téléphones compatibles disposent de bobines en fil de cuivre. Cependant, une partie de l’énergie électromagnétique est perdue si les bobines de cuivre ne sont pas correctement alignées. Cette énergie est alors convertie en chaleur, ce qui peut nuire à la santé de la batterie. Cependant, le Qi2 utilise des aimants pour aligner correctement la bobine sur la base et le téléphone, ce qui peut prévenir un mauvais alignement et réduire la production de chaleur.

En résumé, les aimants assurent un alignement et une stabilité optimaux, tandis que les bobines permettent une puissance de charge élevée.

Quels téléphones seront compatibles avec le Qi2 ?

Pour Apple, le Qi2 est un jeu à domicile. Les Californiens ont rapidement rendu leur propre technologie MagSafe compatible avec le Qi2, au lieu de préparer leur propre solution comme ils le font souvent. Les modèles suivants sont donc compatibles avec le Qi2, comme mentionné précédemment :

Série iPhone 15 ou ultérieure

Série iPhone 14

Série iPhone 13

Samsung et d’autres fabricants devraient également devoir adapter leurs appareils et leurs coques pour être compatibles avec le MagSafe afin d’utiliser le Qi2. Au moment de la rédaction de cet article, fin 2023, nous ne pouvons pas prévoir quand cela se produira. À long terme, la plupart des smartphones haut de gamme devraient prendre en charge cette norme, tout comme c’est déjà le cas pour le Qi, qui a été utilisé de manière plus répandue à partir de 2012.

Le Qi2 est-il identique au MagSafe ?

Le Qi2 est basé directement sur le MagSafe d’Apple et utilise le même système magnétique pour l’alignement. Cependant, il ajoute également une charge inductive par bobines, à l’image du Qi.

Le MagSafe permet uniquement une charge jusqu’à 15 watts. Le Qi2 devrait atteindre des vitesses nettement plus élevées de plus de 30 watts grâce à sa technologie de bobine. Un alignement précis évite également les pertes d’efficacité et la production de chaleur, ce qui est bénéfique pour la batterie.

Le Qi2 peut donc être considéré comme une évolution ou une combinaison du MagSafe et du Qi.

Ai-je besoin d’un chargeur Qi2 maintenant ?

Si vous disposez déjà d’un adaptateur de charge MagSafe qui se fixe à votre iPhone (à partir de l’iPhone 13), vous n’avez pas besoin d’acheter un adaptateur de charge Qi2 supplémentaire pour le moment. En effet, le Qi2 ne charge pas votre iPhone plus rapidement pour le moment.

À l’avenir également, le Qi2 ne sera pas obligatoire. Vous pouvez charger tous les smartphones modernes de manière fiable avec MagSafe pour les appareils Apple, Qi pour les autres ou une charge par câble classique. Le Qi2 permettra simplement d’atteindre des vitesses de charge plus élevées à long terme.

By the way, la vitesse du Qi2 n’est pas comparable à celle de certains chargeurs propriétaires utilisés principalement par les fabricants chinois pour certains smartphones. Si vous avez déjà un tel adaptateur pour votre téléphone chinois compatible avec une charge sans fil à des vitesses de 40 watts, 50 watts ou même plus, vous n’avez évidemment pas besoin de passer au Qi2 plus lent.

Malheureusement, le Qi2 n’est pas rétrocompatible, vous ne pouvez donc utiliser un nouvel adaptateur Qi2 qu’avec des téléphones, des écouteurs, etc. compatibles avec le MagSafe ou le Qi2.

Où puis-je acheter un adaptateur de charge Qi2 ?

Les fabricants souhaitant produire un produit compatible avec le Qi2 doivent le faire certifier par le WPC. Le consortium exige que les aimants soient suffisamment puissants pour aligner les deux bobines. Sinon, ils ne sont pas autorisés à utiliser le logo. Ainsi, si un chargeur sans fil porte le logo Qi2, vous avez la garantie qu’il fonctionnera comme prévu.

Qi2 vs Qi : Quelle est la différence ?

Les principales différences sont les suivantes :

Le Qi2 utilise des aimants MagSafe pour l’alignement et ajoute des bobines pour la charge inductive.

Le Qi fonctionne uniquement avec une charge inductive par bobines, sans aimants.

Le Qi2 devrait atteindre des vitesses de plus de 30 watts, tandis que le Qi est limité à 15 watts.

Il n’existe aucune compatibilité descendante entre le Qi2 et les anciens chargeurs Qi.

Où puis-je acheter un adaptateur de charge Qi2 ?

Des entreprises telles que Belkin, Mophie, Anker et Aircharge ont déjà annoncé des produits compatibles Qi2 qui doivent fonctionner avec les derniers smartphones d’Apple, selon le WPC. Si vous lisez cet article et qu’il est déjà 2024, il y a de fortes chances que vous trouviez ici, chez Netcost-security.fr, des accessoires de charge adaptés.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :