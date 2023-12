Samsung étend la mise à jour Android 14 à deux autres téléphones de milieu de gamme

Samsung a déjà lancé la mise à jour centrée sur Android 14, One UI 6.0, pour de nombreux smartphones phares et nouveaux modèles de milieu de gamme. Désormais, l’entreprise a annoncé la nouvelle mise à jour logicielle pour deux modèles de milieu de gamme : le Galaxy M33 5G et le Galaxy A52s 5G. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle mise à jour logicielle.

Si vous possédez le Galaxy A52s, alors vous serez heureux de savoir que la mise à jour One UI 6.0 est déjà disponible dans de nombreux pays, dont la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas, la Roumanie, la France, l’Allemagne, le Portugal, la République tchèque et le Royaume-Unis. Oui, la mise à jour est disponible dans de nombreux pays européens, elle devrait être disponible dans d’autres régions très bientôt. La mise à jour est étiquetée avec le numéro de version A528BXXU5FWK4.

Pour le Galaxy M33 5G, le déploiement est en cours en Russie et en Ukraine, avec un déploiement plus large prévu dans les prochains jours. La mise à jour est déployée avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités et de changements, dont le correctif de sécurité mensuel de novembre 2023. Comme One UI 6.0 est une mise à jour riche en fonctionnalités, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement. Le téléphone adopte le nouveau logiciel avec la version logicielle M336BXXU5DWK6.

Parlons maintenant des fonctionnalités et des changements apportés par la mise à jour One UI 6.0 pour le Galaxy M33 et le Galaxy A52s. La liste des fonctionnalités comprend une nouvelle présentation des paramètres rapides, davantage de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police de caractères One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés, et bien d’autres.

Vous pouvez vérifier ici la liste complète des nouvelles fonctionnalités qui arrivent avec One UI 6 et consulter les notes de mise à jour pour One UI 6 ici.

Que vous possédiez le Galaxy A52s 5G ou le Galaxy M33 5G, vous pouvez maintenant mettre à niveau votre téléphone vers la mise à jour logicielle One UI 6.0 basée sur Android 14. Vous recevrez une notification OTA sur votre appareil une fois la mise à jour disponible, ou vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, chargez votre téléphone à au moins 50 % en cas d’échec.

