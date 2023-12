Mise à jour stable Android 14 (One UI 6) pour le Samsung Galaxy A33 5G

Au cours des deux dernières semaines, Samsung a publié Android 14 pour de nombreux téléphones Galaxy, y compris les anciens modèles phares, les pliables et même les téléphones de la série A. Le Galaxy A33 est maintenant le dernier téléphone Galaxy à recevoir la mise à jour stable Android 14. Android 14 est le nouveau système d’exploitation disponible pour les appareils Samsung Galaxy via One UI 6.

Dans l’un de nos articles récents, nous avons partagé une liste de téléphones Galaxy qui devraient recevoir Android 14 en décembre. Beaucoup d’appareils de la liste sont déjà en train de recevoir la mise à jour, et le Galaxy A33 en réalité désormais partie. Le Galaxy A33 a été lancé au début de l’année 2022 avec Android 12. Donc, Android 14 basé sur One UI 6 est la deuxième mise à jour majeure pour l’appareil.

Nous avons repéré le micrologiciel de l’Android 14 pour le Galaxy A33 5G. À partir de la disponibilité du micrologiciel, nous pouvons supposer que la mise à jour Android 14 pour le Galaxy A33 est en cours de déploiement en Europe. Et bientôt, elle sera également disponible pour les utilisateurs d’autres régions. La mise à jour est identifiée par la version de construction A336BXXU7DWK6.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités et les changements, vous pouvez vous attendre au même format que la mise à jour pour les autres téléphones Galaxy. Certaines des principales fonctionnalités sont la nouvelle interface utilisateur du panneau rapide, la nouvelle interface utilisateur du lecteur multimédia pour le panneau de notification et l’écran de verrouillage, plus de personnalisation pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage, une page dédiée aux paramètres de la batterie, une nouvelle police, des applications mises à jour et plus encore. Attendez-vous également à un nouveau correctif de sécurité Android.

Comme le journal des modifications officiel n’est pas encore disponible, vous pouvez consulter notre liste des fonctionnalités de One UI 6 pour savoir ce que vous obtiendrez dans cette nouvelle mise à jour majeure.

Si vous possédez le Galaxy A33, vous recevrez une notification OTA sur votre appareil une fois que la mise à jour sera disponible dans votre région. Parfois, la notification de mise à jour apparaît tardivement, donc vous pouvez également vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, assurez-vous que votre téléphone est chargé d’au moins 50 % en cas d’échec.

