Samsung déploie la mise à jour Android 14 pour la série Galaxy Tab S9 FE

Samsung vient d’ajouter une autre tablette au club Android 14. La dernière tablette à rejoindre le club One UI 6 basé sur Android 14 est la récente Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+. La société a déjà déployé la mise à niveau logicielle attendue pour les séries Galaxy Tab S9 non-FE et Galaxy Tab S8.

Comme prévu, le déploiement commence en Europe, actuellement en direct en Allemagne et en Suisse, un déploiement plus large à venir dans les prochains jours. Samsung envoie le nouveau logiciel sur la Galaxy Tab S9 FE avec la version du micrologiciel X516BXXU1BWK9, tandis que la Tab S9 FE+ obtient la nouvelle mise à niveau avec la version du logiciel X616BXXU1BWK9.

C’est la première mise à niveau majeure du système d’exploitation pour la tablette, ce qui signifie également qu’elle a besoin d’une énorme quantité de données pour être téléchargée. Samsung pousse le nouveau logiciel vers la tablette avec le correctif de sécurité de novembre 2023 ainsi que les nouvelles fonctionnalités disponibles sur l’interface utilisateur One UI 6.0.

Comme nous le savons, One UI 6.0 est une mise à niveau logicielle majeure pour les appareils Galaxy, y compris la Tab S9 FE, il apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela comprend une nouvelle interface utilisateur du panneau rapide, la possibilité de placer le widget d’horloge n’importe où sur l’écran de verrouillage, l’option de définir des polices encore plus grandes, des applications Samsung mises à jour, une nouvelle interface utilisateur du lecteur multimédia pour les notifications et l’écran de verrouillage, de nouveaux widgets, des Emojis redessinés et de nombreuses autres fonctionnalités.

Ici, vous pouvez vérifier la liste complète des nouvelles fonctionnalités arrivant avec One UI 6 et consulter les notes de version de One UI 6 ici.

Si vous possédez la récente Galaxy Tab S9 FE ou FE+ et résidez en Europe, vous pouvez maintenant mettre à jour votre tablette vers Android 14. Vous recevrez la notification OTA sur votre appareil une fois la mise à jour disponible, ou vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, chargez votre téléphone à au moins 50% en cas d’échec.

