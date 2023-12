Les Tortues Ninja arriveront bientôt en tant que nouveaux skins sur Fortnite : tout ce que nous savons

La Saison 1 de Fortnite Chapitre 5 regorge de nouveautés, et Epic Games a déjà donné des indications sur l’une des prochaines collaborations. Les Tortues Ninja (Raphael, Donatello, Leonardo et Michelangelo) arriveront dans Fortnite au cours de cette saison. Nous vous présentons ci-dessous tout ce que nous savons.

Tout ce que nous savons sur les nouveaux skins des Tortues Ninja dans Fortnite

Les Tortues Ninja arriveront très bientôt dans Fortnite et il y a déjà des indices dans le jeu confirmant leur arrivée. Tout d’abord, à certains endroits de la carte, comme on peut le voir pendant quelques secondes dans la bande-annonce de l’expérience de jeu, il y a un graffiti représentant Raphael, Donatello, Leonardo et Michelangelo. Vous trouverez ci-dessous une image de celui-ci in-game:

Graffiti des Tortues Ninja vu in-game

Voici à quoi ressemble le graffiti des Tortues Ninja incomplet dans la bande-annonce de la Saison 1 du Chapitre 5. Comme nous l’avons mentionné, cela ne dure que quelques secondes, juste au moment où Solid Snake est révélé:

Nous pouvons voir partiellement le graffiti des Tortues Ninja lorsque Solid Snake est révélé dans la bande-annonce de la Saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite

Ce graffiti se trouve à cet endroit sur la carte:

Emplacement du graffiti des Tortues Ninja dans Fortnite

L’autre grand indice concernant leur arrivée concerne l’une des nouvelles mécaniques de jeu de la Saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite. À certains endroits de la carte, il y a des égouts que nous pouvons utiliser pour nous téléporter vers des endroits proches:

L’une des nouvelles mécaniques de jeu de cette saison consiste à utiliser les égouts pour voyager rapidement entre deux points proches

De plus, dans les fichiers du jeu après la mise à jour 28.00 du début de la saison, il y a un autre indice très évident de leur arrivée. Dans le code du jeu, il existe des versions de couvercles d’égout avec la décoration des Tortues Ninja et des graffitis de ces personnages que nous pouvons voir lorsque nous entrons dans les égouts. Comme vous le savez tous, les Tortues Ninja vivent dans les égouts, il est donc logique que cette nouvelle mécanique de jeu soit une autre référence à leur arrivée imminente.

Dans les fichiers de Fortnite, il existe déjà une version du couvercle d’égout avec le logo des Tortues Ninja et des graffitis de ces personnages

Récapitulons : ce que nous savons, c’est qu’actuellement dans Fortnite, il y a un graffiti et des couvercles d’égout des Tortues Ninja. La logique nous dit qu’il serait absurde que la collaboration s’arrête là, il est donc raisonnable de s’attendre à ce que les skins de Michelangelo, Donatello, Raphael et Leonardo arrivent à un moment donné de cette saison qui se termine le 8 mars 2023.

Ce que nous ne savons pas, c’est si d’autres personnages de cette saga arriveront à Fortnite à l’avenir, comme le Maître Splinter ou Shredder. Ce qui est clair, c’est que leur arrivée, pour le meilleur ou pour le pire, ne surprendrait personne car à ce stade, tout est possible dans Fortnite, comme en témoigne l’inclusion de Peter Griffin de ‘Family Guy’ en tant que nouveau skin cette saison.

