Xbox dépense plus d’un milliard de dollars par an pour les jeux tiers sur Game Pass

Le Xbox Game Pass de Microsoft est un acteur majeur de l’industrie du jeu, offrant une vaste bibliothèque de jeux moyennant des frais d’abonnement mensuels. Des rapports récents révèlent que Microsoft investit massivement dans des jeux tiers pour Game Pass, dépensant plus d’un milliard de dollars par an pour amener ces titres sur la plateforme. Cet énorme investissement a non seulement enrichi la bibliothèque de Game Pass, mais s’est également avéré être une stratégie rentable pour Microsoft. Microsoft met actuellement en œuvre pleinement le service Game Pass dans le domaine Xbox pour obtenir un flux de trésorerie plus stable. Lors d’une récente interview avec Windows Central, Phil Spencer, PDG de Xbox, a parlé du service Game Pass.

L’Investissement d’un Milliard de Dollars

Selon les récentes déclarations de Phil Spencer, le responsable de Xbox, Microsoft dépense plus d’un milliard de dollars par an pour amener des jeux tiers sur Xbox Game Pass. Cet investissement substantiel souligne l’engagement de Microsoft à élargir la bibliothèque de Game Pass avec des titres de haute qualité développés par des tiers. L’investissement vise à sécuriser une gamme diversifiée de jeux, y compris des titres AAA, des pépites indépendantes et des franchises populaires, pour répondre aux intérêts variés des abonnés de Game Pass.

Phil Spencer a déclaré

Nous avons un service financièrement viable, c’est-à-dire qui rapporte de l’argent, dans Game Pass. Nous avons investi beaucoup d’argent sur le marché, plus d’un milliard de dollars par an pour soutenir l’arrivée de jeux tiers sur Game Pass.

Le PDG de Xbox a également ajouté que l’entreprise « n’a pas l’intention d’amener Game Pass sur PlayStation ou Nintendo ». Rappelons que plus tôt cette semaine, GameSpot a rapporté que Tim Stuart, directeur financier de Xbox, a déclaré que l’entreprise souhaite amener Game Pass “sur chaque écran capable de jouer à des jeux”. Cela inclut « ce que nous aurions considéré comme des concurrents par le passé, comme PlayStation et Nintendo ». Les principaux rivaux de Xbox sont Nintendo et PlayStation. Les remarques de Stuart ont suscité des spéculations selon lesquelles Game Pass arriverait bientôt sur PlayStation et Nintendo. Toutefois, le dernier commentaire de Spencer dément ces rumeurs.

Les documents du procès Microsoft Activision Blizzard ont révélé le coût payé par Microsoft pour les jeux tiers de Game Pass. Microsoft a payé 5 millions de dollars pour « Baldur’s Gate 3 ». L’entreprise a également payé de 12 à 15 millions de dollars par mois pour « GTA 5 ». Lorsque l’on réunit ce qu’elle paie pour tous les grands titres majeurs, cela représente environ un milliard.

Enrichir la Bibliothèque de Game Pass

L’investissement d’un milliard de dollars de Microsoft a considérablement enrichi la bibliothèque de Game Pass, offrant aux abonnés une vaste sélection de jeux de différents genres et styles. En sécurisant des titres tiers, Microsoft a pu améliorer la proposition de valeur de Game Pass, en en faisant une option attrayante pour les nouveaux joueurs et les joueurs existants. L’afflux continu de nouveaux jeux, y compris les sorties du jour un, a été un point de vente majeur pour Game Pass, le démarquant des modèles traditionnels d’achat de jeux.

Nul doute que des titres populaires tels que Baldur’s Gate 3 et GTA 5 ont attiré de nombreux joueurs. Cependant, l’entreprise doit débourser entre 17 et 20 millions de dollars chaque mois pour conserver ces titres. Malgré les frais élevés, Phil Spencer a déclaré que le service Game Pass est économiquement viable et peut être rentable tout en générant des revenus pour l’entreprise.

Impact sur l’Industrie du Jeu

L’investissement substantiel dans les jeux tiers pour Game Pass a eu un impact notable sur l’industrie du jeu. Il a offert aux développeurs tiers une opportunité lucrative d’atteindre un public vaste et diversifié grâce à la plateforme Game Pass. En sécurisant des financements de Microsoft, les développeurs ont pu sortir leurs jeux sur Game Pass, bénéficiant de la portée et de la visibilité étendues de la plateforme. Cela a contribué au succès de divers titres tiers et a favorisé une relation de collaboration plus étroite entre Microsoft et les développeurs de jeux.

Malgré l’investissement conséquent, la stratégie de Microsoft s’est avérée rentable, Game Pass attirant des millions d’abonnés dans le monde entier. L’ajout continu de jeux tiers de haute qualité a été un moteur de croissance pour la plateforme, attirant de nouveaux abonnés et fidélisant les existants. La bibliothèque diversifiée de jeux, associée aux autres avantages de Game Pass, en a fait une proposition attrayante pour les joueurs, entraînant une croissance continue des abonnés et une augmentation des revenus pour Microsoft.

L’investissement d’un milliard de dollars de Microsoft dans les jeux tiers pour Game Pass soulève des questions sur les implications futures de cette stratégie. Il est probable que l’entreprise continuera d’allouer des fonds importants pour sécuriser de nouveaux titres pour la plateforme, élargissant ainsi davantage la bibliothèque de Game Pass. Cet investissement continu devrait stimuler la concurrence dans l’industrie du jeu, alors que d’autres plateformes cherchent à reproduire le succès de Game Pass et à sécuriser leurs propres titres exclusifs et partenariats.

Derniers Mots

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :