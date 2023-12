Apple lance une Apple Watch Series 9 (Product) Red

À l’occasion de la Journée mondiale du SIDA, Apple a dévoilé une nouvelle addition vibrante à sa gamme de montres de la série 9 avec l’introduction d’une option de couleur frappante (Produit) Rouge. Ainsi, le dernier modèle de montre est maintenant proposé en deux tailles – 41mm et 45mm. Présentant un élégant boîtier en aluminium rouge (Produit) assorti à un bracelet en silicone. De plus, pour une touche personnalisée, les utilisateurs peuvent explorer une variété de cadrans de montre, dont Metropolitan, World Time, Numerals Mono, Gradient, Stripes et Typograph, tous présentés dans une teinte de rouge audacieuse.

La nouvelle Apple Watch Series 9 Rouge d’Apple

Ainsi, dans un geste remarquable, Apple démontre son engagement envers la cause en dirigeant les recettes de certains achats intégrés. À partir du 1er décembre jusqu’au 4 décembre, tous les gains des transactions intégrées de MONOPOLY GO !, Gardenscapes et EA Sports FC Mobile sur l’App Store seront reversés au Fonds mondial. De plus, Apple étend son initiative philanthropique en faisant don d’1 dollar pour chaque achat effectué avec Apple Pay. Cette généreuse initiative englobe également les transactions sur l’App Store, les stores physiques Apple Store et en ligne sur Apple.com, et se poursuit jusqu’au 8 décembre.

Avec ces initiatives, Apple présente non seulement une addition visuellement frappante à sa gamme de produits, mais utilise également sa plateforme pour avoir un impact significatif dans la lutte mondiale contre le SIDA. Alors que les clients adoptent la nouvelle Apple Watch Series 9 Rouge (Produit) et participent à ces transactions caritatives, ils contribuent à un effort commun pour soutenir la cause pendant cette période importante.

Caractéristiques et fonctionnalités de l’Apple Watch Series 9

Taille : 45mm ou 41mm

Matériau : Boîtier en aluminium ou en acier inoxydable ; taille du boîtier en acier ; combinaisons neutres en carbone disponibles

Écran Retina toujours allumé, jusqu’à 2000 nits de luminosité

Processeur S9 SiP

Fonctionnalités : Double tape gestuel, Siri plus rapide sur l’appareil avec accès aux données de santé

Repérage de précision pour iPhone

Suivi de santé : Application d’oxygène sanguin, Application ECG, Notifications de fréquence cardiaque élevée et faible, Notifications de rythme cardiaque irrégulier, Notifications de faible forme cardio

Forme physique : Mesure de la température, Suivi du cycle avec estimation rétrospective de l’ovulation

Appel d’urgence SOS : Appel d’urgence international, Détection de chute et Détection d’accident

Résistant à l’eau jusqu’à 50m et étanche à la natation

Connectivité : Modèles GPS + Cellular

Autonomie de la batterie : Jusqu’à 18 heures, Prise en charge de la recharge rapide

Fonctionne avec watchOS 10

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :