Dans le monde effréné des smartphones et des ordinateurs, la réalisation d’une performance optimale repose sur un élément crucial: un système de refroidissement efficace. Cela est particulièrement vrai pour les modèles de jeux, où les fabricants intègrent des ventilateurs dans la composition CO, tandis que les créateurs de modèles phares grand public s’efforcent de maximiser les capacités de la chambre à vapeur. Prenant cette quête à de nouveaux sommets, OnePlus a élevé le jeu de refroidissement avec le OnePlus 12, doté d’une chambre à vapeur révolutionnaire offrant une surface étendue de 9140 mm2. Un coup d’œil rapide sur le teaser révèle la domination de la chambre à vapeur, couvrant la majorité du panneau arrière.

Révélation du secret de la performance record de OnePlus 12: une chambre à vapeur géante

Pour mettre cette réalisation en perspective, la surface de 9140 mm2 est deux fois celle des concurrents phares construits sur le SoC Snapdragon 8 Gen 3, tels que le Redmi K70 Pro avec sa chambre à vapeur de 5000 mm2. L’ensemble du système de refroidissement du OnePlus 12 couvre un impressionnant 38 547 mm2. Sans surprise, l’appareil a remporté le record de performance AnTuTu pour les smartphones alimentés par le SoC Snapdragon 8 Gen 3. Confirmant ainsi sa position de puissance de performance.

Mais le OnePlus 12 ne se contente pas de battre des records dans le domaine du refroidissement. L’appareil présente une autre prouesse remarquable – un affichage d’une luminosité inégalée. Ce record de luminosité de l’écran s’ajoute à l’attrait global du smartphone, améliorant l’expérience utilisateur dans différentes conditions d’éclairage. De plus, l’entreprise s’est associée à Hasselblad pour équiper le OnePlus 12 d’un système de caméra avancé. Cette collaboration promet aux utilisateurs la possibilité de capturer des photos époustouflantes, élevant ainsi la barre de la photographie sur smartphone.

Notre avis, le OnePlus 12 se distingue non seulement par son système de refroidissement exceptionnel. Établissant de nouvelles normes de l’industrie, mais aussi par sa luminosité d’affichage impressionnante et ses capacités de caméra de pointe. Alors que les passionnés de technologie attendent avec impatience sa sortie, le OnePlus 12 est sur le point de redéfinir le paysage des smartphones avec son mélange de performances de haut niveau et de fonctionnalités innovantes.

