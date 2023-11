LG annonce qu’elle tiendra une conférence de presse CES 2024 le 9 janvier

LG a annoncé qu’il participera à la conférence CES 2024, qui se tiendra le 9 janvier de l’année prochaine. Le Consumer Electronics Show (CES) est un salon annuel organisé par la Consumer Technology Association (CTA) et est considéré comme l’un des événements technologiques les plus influents dans le monde entier. LG a confirmé qu’il tiendra une conférence de presse du CES 2024 à 8h00 le 8 janvier 2024, heure normale du Pacifique, soit 0h00 le 9 janvier 2024, heure de Beijing.

Selon les rapports, le thème de l’événement de LG est « Redessiner votre avenir ». Le PDG de LG, William Cho, dévoilera la vision de LG pour 2024 et au-delà. Il mettra l’accent sur la manière dont l’IA peut redéfinir les espaces de vie et améliorer l’expérience client. On s’attend à ce que LG lance les téléviseurs OLED de la série LG C4/G4 lors de l’événement CES 2024. Ces téléviseurs devraient être équipés d’un nouveau processeur Alpha 10 et prendre en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Programme de la conférence et pistes

Le programme de la conférence CES 2024 comprendra une large gamme de pistes de conférence, où les chefs d’entreprise et les penseurs en avant-garde aborderont les problèmes les plus pertinents de l’industrie. Les participants auront accès au hall d’exposition, aux discours d’ouverture, aux sessions « Great Minds » et à certaines séances de conférence avec le pass « Exhibits Plus ». De plus, l’achat d’un pass conférence Deluxe ou d’une piste de conférence individuelle permettra d’accéder à la programmation de la conférence.

Le CES met en avant des entreprises, dont des fabricants, des développeurs et des fournisseurs de hardware technologique grand public, de contenu, de systèmes de diffusion technologique, et bien plus encore. Il offre une plateforme pour la prochaine génération d’innovation. Il offre également des réflexions sur les tendances technologiques les plus pressantes et les immenses opportunités qu’elles présentent.

Le CES 2024 est un événement réservé aux professionnels âgés de 18 ans ou plus. Tous les participants doivent également être affiliés à l’industrie de la technologie grand public. Il n’est pas ouvert au grand public et les participants doivent remplir les conditions d’inscription. Cela dépend de leur type d’inscription individuel – participant de l’industrie, média ou exposant. L’événement se déroulera du 9 au 12 janvier à Las Vegas.

Notre avis

La participation de LG au CES 2024 témoigne de son engagement à présenter des solutions innovantes pour une meilleure vie. L’événement, prévu du 9 au 12 janvier à Las Vegas, offrira une plateforme aux leaders de l’industrie. Ils pourront aborder les problèmes les plus pertinents dans l’industrie de la technologie grand public lors de l’événement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :