Comment nettoyer en toute sécurité les écouteurs intra-auriculaires et les embouts auriculaires

Les écouteurs sans fil sont devenus un gadget essentiel. Et il y a de fortes chances que vous les portiez et les enleviez plusieurs fois par jour. Avec une utilisation aussi fréquente, ils sont destinés à devenir sales et à s’encrasser avec du cérumen. Donc, si vous voulez les garder en bon état, il est important d’apprendre comment nettoyer les écouteurs et les embouts auriculaires en toute sécurité.

La sécurité du processus de nettoyage est importante ici. Comme dans la plupart des cas, si vous êtes suffisamment prudent, vous risquez d’endommager les grilles du haut-parleur, ce qui ruinera l’acoustique globale des écouteurs. Mais cela ne devrait pas vous décourager de nettoyer les écouteurs et les embouts auriculaires.

Si vous suivez les étapes correctes et que vous vous souvenez de quelques conseils, vous pouvez passer par l’ensemble du processus sans aucun problème. Et avec ce guide, les choses peuvent devenir encore plus simples.

Comment nettoyer les écouteurs et les embouts auriculaires

Donc, il n’est vraiment pas nécessaire de suivre des étapes compliquées pour nettoyer les écouteurs et les embouts auriculaires. Voyez à quel point les étapes sont faciles :

1. Retirez les embouts et trempez-les dans une solution savonneuse

Prenez un bol et préparez une solution savonneuse en mélangeant un peu de liquide vaisselle et de l’eau. Retirez les embouts auriculaires des écouteurs et trempez-les dans cette solution liquide. Si vous ne savez pas comment retirer les embouts, vous devez les tourner et les tirer.

30 minutes devraient suffire pour nettoyer les embouts auriculaires. Cependant, s’il y a une accumulation tenace sur les embouts, vous devrez peut-être les laisser dans l’eau plus longtemps.

2. Séchez les embouts auriculaires des écouteurs

Une fois que les saletés sont sorties des embouts auriculaires, il sera temps de les retirer de la solution. Utilisez un coton-tige pour les essuyer et laissez-les sécher à l’air complètement. Assurez-vous de ne pas les attacher aux écouteurs lorsqu’ils sont encore mouillés.

3. Essuyez les écouteurs

Les saletés et les dépôts sur les écouteurs dépendront de la fréquence à laquelle vous les avez nettoyés. Mais, en général, un léger essuyage avec un chiffon en microfibre devrait suffire. Cependant, s’il reste des dépôts visibles sur les écouteurs, vous voudrez utiliser de l’alcool à friction.

Maintenant, lorsqu’il s’agit de nettoyer les écouteurs avec de l’alcool à friction, vous devez le faire avec précaution. Utilisez l’alcool avec parcimonie pour ne pas endommager les trous du microphone, les ports de charge ou le haut-parleur des écouteurs.

4. Utilisez de l’air comprimé

Vous avez trouvé de petites particules coincées dans les écouteurs ? La façon la plus simple de les éliminer lors du nettoyage des écouteurs est d’utiliser de l’air comprimé. Alternativement, vous pouvez utiliser une poire en caoutchouc. Peu importe lequel vous utilisez, assurez-vous de maintenir la grille du haut-parleur éloignée de votre visage. Sinon, les particules pourraient venir vous chatouiller les yeux.

Si en soufflant de l’air dans les écouteurs les nettoie, vous pouvez les essuyer avec un chiffon en microfibre sec. Ensuite, attachez les embouts auriculaires et continuez à les utiliser normalement.

5. Utilisez un outil de nettoyage pour les écouteurs

N’avez-vous pas pris le temps de nettoyer les écouteurs après les avoir achetés ? Il y a des chances qu’un simple essuyage et soufflage d’air ne suffisent pas. À la place, vous devriez utiliser un outil de nettoyage dédié. Il permettra de désincruster la saleté sans endommager l’extérieur ni les haut-parleurs des écouteurs.

En général, ces outils sont assez bon marché et vous pouvez les trouver facilement dans les grands stores. Maintenant, en ce qui concerne l’utilisation de l’outil pour nettoyer les écouteurs, assurez-vous de le déplacer suffisamment doucement pour enlever les débris et la cire des grilles des haut-parleurs.

N’enfoncez pas l’outil dans les écouteurs. Cela fera entrer davantage de saletés au fond des écouteurs, ce qui pourrait endommager les haut-parleurs. Une fois les écouteurs propres, essuyez la zone avec un chiffon en microfibre et réattachez les embouts auriculaires.

À quelle fréquence devez-vous nettoyer les écouteurs et le boîtier de charge ?

Il est préférable de nettoyer les écouteurs au moins une fois par semaine. Vous n’avez pas besoin de faire grand-chose. Essuyez-les simplement avec un chiffon en microfibre sec. Cela fonctionnera parfaitement pour éliminer les accumulations tenaces de saletés.

Quant au boîtier de charge des écouteurs sans fil, vous devez le nettoyer au moins une fois tous les quelques semaines. Pour nettoyer le boîtier de charge des écouteurs, utilisez un coton-tige ou un chiffon en microfibre sec. Nettoyez les points de contact et assurez-vous que les connecteurs métalliques à l’intérieur sont propres.

Comment garder vos écouteurs propres pendant longtemps ?

Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour garder les écouteurs propres pendant longtemps. Voici une brève description de chacun des conseils efficaces :

Gardez les écouteurs à l’intérieur du boîtier de charge lorsque vous ne les utilisez pas

La façon la plus simple de garder les écouteurs propres est de les mettre à l’intérieur du boîtier de charge lorsque vous ne les utilisez pas. Lorsque vous les jetez dans votre sac à dos ou votre poche, ils peuvent accumuler beaucoup de poussière et de peluches.

Gardez le boîtier de charge fermé

Veillez à garder le boîtier de charge fermé lorsque vous y mettez les écouteurs. Le laisser ouvert permettra à la poussière de s’accumuler sur les écouteurs et à l’intérieur du boîtier de charge.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :