Sony Xperia 1 VI et Xperia 5 VI pourraient offrir une signature numérique pour lutter contre les contrefaçons

La division mobile de Sony se limite aujourd’hui aux appareils Xperia 1 et Xperia 5. Ces deux gammes se concentrent sur le segment haut de gamme. L’objectif est d’offrir une expérience de caméra professionnelle à ses consommateurs. En plus de cela, Sony tente d’offrir quelque chose de nouveau à chaque sortie. La société vise à être la « première mondiale » avec ses navires amiraux, et selon un nouveau rapport du Japon, la société a une nouvelle idée pour les prochains navires amiraux. Ces appareils pourraient être équipés d’une signature numérique pour lutter contre les contrefaçons. (Source).

Sony Xperia 1 VI et Xperia 5 VI inclus une signature numérique unique pour lutter contre la manipulation d’image

L’objectif de Sony avec ses prochains navires amiraux est d’appliquer une signature numérique unique aux photos et vidéos pour prévenir les contrefaçons. Une fonctionnalité similaire est récemment apparue pour les appareils photo reflex numériques de Sony. Elle sera bientôt mise à jour via un correctif logiciel. Il n’est donc pas surprenant de voir Sony prévoir d’intégrer la même fonctionnalité aux prochains appareils. Il s’agit d’une fonctionnalité supplémentaire qui pourrait améliorer la sécurité des utilisateurs qui prennent des photos et des vidéos de manière professionnelle avec les nouveaux smartphones.

Sony a annoncé sa nouvelle fonctionnalité de caméra l’année dernière. Et selon les spécialistes, elle rend les images numériques immunisées contre la manipulation secrète et la contrefaçon. La fonctionnalité appelée mode de signature en appareil photo chiffre et signe chaque image. Toute modification ultérieure des pixels ou manipulation de l’image donnera une photo qui ne correspond plus à sa signature numérique. Selon Sony, cette fonctionnalité permet de détecter facilement les images soumises à une manipulation.

La fonctionnalité des appareils photo professionnels de Sony atteindra bientôt ses navires amiraux

Sony déclare que cette fonctionnalité a été développée en réponse à « de vastes problèmes de modification non autorisée et de mauvaise conduite autour des données de photo numérique ». La société affirme l’avoir conçue pour les utilisateurs professionnels soucieux de l’utilisation abusive des images. Grâce à cette technologie, il est facile de repérer les changements.

Nous ne savons pas si Sony utilisera la même technologie ou développera quelque chose de unique pour les smartphones. Les Sony Xperia 1 VI et Xperia VI seront lancés quelque part en 2024. Les deux appareils incluront le Qualcomm SD8 Gen 3 ainsi que des technologies de pointe dans le smartphone.

La fonctionnalité de signature numérique pourrait lutter contre les images fausses générées par l’IA. Étant donné que la technologie se développe, nous pourrions également voir l’essor de crimes qui manipulent des images pour les faire paraître réelles.

