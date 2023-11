Guide étape par étape : Navigation dans la vue immersive de Google Maps

Google Maps vous aide à trouver votre chemin facilement, avec des fonctionnalités géniales telles que Street View, et vous pouvez même l’utiliser sur votre montre intelligente Wear OS préférée. C’est une application super pratique qui vous permet de planifier vos voyages sans stress, surtout avec la nouvelle fonctionnalité Immersive View.

Plus tôt cette année, Google a annoncé Immersive View, une fonctionnalité qui vous permet d’explorer des lieux célèbres comme si vous y étiez réellement. Elle utilise l’intelligence artificielle (IA) pour transformer des photos classiques de monuments, de restaurants et de bâtiments populaires en images 3D cool. Maintenant, Google étend cette vue 3D à la navigation, en commençant par certaines villes. Ce guide vous montrera comment utiliser Google Maps Immersive pour une meilleure navigation.

Google Maps Immersive View : Qu’est-ce que c’est ?

Immersive View utilise la vision par ordinateur et l’IA pour combiner d’innombrables images Street View et aériennes, formant ainsi un modèle 3D du monde. Cela offre une expérience multidimensionnelle, vous permettant de prévisualiser les voies cyclables, les trottoirs, les intersections et autres détails. Immersive View peut sembler similaire à la fonction AR maps de Google, Live View, mais elles fonctionnent différemment. Live View utilise la caméra de votre téléphone pour aider à la navigation, tandis que Immersive View vous permet de survoler virtuellement un lieu, offrant des informations sur le trafic et son niveau de fréquentation.

Une autre distinction entre Immersive View et Live View est la capacité unique d’Immersive View à jeter un coup d’œil dans le futur. Avec une fonction de curseur temporel, vous pouvez observer l’apparence d’un lieu à différents moments de la journée ou dans différentes conditions météorologiques. À partir de novembre 2023, Immersive View sera accessible pour la conduite, la marche et le vélo, bien que cela soit limité à 15 villes. Les villes sélectionnées comprennent Amsterdam, Barcelone, Dublin, Florence, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo et Venise.

Étapes pour utiliser l’Immersive View dans Google Maps

Explorer de nouveaux lieux avec l’Immersive View dans Google Maps est possible, mais actuellement limité aux 15 villes prises en charge. La fonctionnalité est disponible sur les appareils Android et iOS. Ce tutoriel utilise un téléphone Android à des fins de démonstration.

Ouvrez Google Maps sur votre appareil Android ou iOS. Appuyez sur la barre de recherche située en haut. Entrez le nom d’un monument dans l’une des 15 villes prises en charge. Par exemple, vous pouvez rechercher la Tour Eiffel. Dans les résultats de recherche, vous verrez une carte Immersive View. Appuyez sur cette carte dans le menu contextuel en bas de l’écran. Une fois que vous avez appuyé sur la carte Immersive View, vous pouvez explorer l’emplacement comme vous le feriez normalement sur Google Maps et Street View. Faites glisser, pincez et zoomez pour naviguer dans la zone et obtenir une vue 3D des environs. Pour explorer davantage, appuyez sur l’icône Heure et météo en bas. Cela vous permet de voir à quoi ressemble l’emplacement à différents moments de la journée et fournit les prévisions météorologiques pour les prochains jours. Vous pouvez faire défiler la barre de défilement en bas pour observer comment le paysage change avec les conditions météorologiques tout au long de la journée.

L’Immersive View vous permet également de visiter l’intérieur de certains établissements, bien que cette fonctionnalité ne soit disponible que dans quelques endroits. Lorsque vous êtes à l’intérieur d’un bâtiment, vous disposez d’un joystick pour la navigation. Il vous suffit de le faire glisser vers le haut ou vers le bas pour avancer ou reculer dans l’espace.

Utilisation de l’Immersive View de Google Maps pour la conduite

L’Immersive View de Google Maps vous permet de voir votre itinéraire avant de commencer votre voyage. Il inclut des détails tels que les voies cyclables, les trottoirs, les intersections et les parkings. Cette fonctionnalité fonctionne pour les directions en voiture, à pied et à vélo. Elle vous informe même des conditions de circulation prévues à différents moments de la journée.

Google a commencé à introduire l’Immersive View dans les 15 villes prises en charge, mais elle pourrait ne pas être accessible à tous pour le moment. Le déploiement est prévu de manière progressive, il se peut donc que certains utilisateurs aient accès à la fonctionnalité plus tôt que d’autres.

Ouvrez Google Maps sur votre appareil Android ou iOS. Entrez votre destination dans la barre de recherche en haut. Choisissez votre destination parmi les résultats de recherche et appuyez sur « Itinéraire » dans le coin inférieur gauche. Sélectionnez votre mode de transport (voiture, vélo ou marche) Si la fonctionnalité Immersive View est disponible, vous verrez un bouton pour la lancer. Prévisualisez chaque étape de votre voyage en appuyant sur le bouton. La prévisualisation peut prendre un moment à charger car elle est diffusée depuis le cloud. Si vous ne voyez pas de bouton, vérifiez à nouveau ultérieurement car la fonctionnalité peut ne pas être disponible dans votre région ou elle est encore en cours de déploiement.

Notre avis

L’Immersive View est une fonctionnalité utile qui peut simplifier la navigation, surtout pour planifier des voyages ou explorer virtuellement de nouveaux endroits. Cependant, sa disponibilité limitée est décevante. Une alternative est Google Street View, qui est une option fiable et est accessible dans plus d’endroits.

Si vous avez besoin d’une vue précise d’un lieu, vous pouvez vous tourner vers les images satellite sur Google Maps en tant qu’alternative. De plus, vous avez la possibilité de télécharger Google Maps hors ligne pour une utilisation dans des zones sans connexion internet. Pour des images géographiques plus détaillées, Google Earth Pro est disponible, offrant une compilation complète des données satellites dans un seul système.

