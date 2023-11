Tram Simulator : Date de sortie, bande-annonce, configuration système et plus.

Astragon Entertainment, les studios derrière le très populaire jeu Bus Simulator, Bus Simulator 21, ont annoncé un tout nouveau jeu de simulation. Le jeu dont nous parlons est Tram Simulator. Et, comme vous pouvez le deviner d’après le titre du jeu, vous pourrez conduire des trams dans la célèbre ville d’Angel Shores. Si vous êtes intéressé par la conduite de trams, continuez à lire pour en savoir plus.

Alors qu’il existe un bon nombre de jeux de simulation de tramway, beaucoup de gens, moi y compris, aimeraient savoir ce qui rend ce jeu de simulation de tramway particulier. Regardons donc tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le jeu Tram Simulator.

Tram Simulator: Urban Transit Date de sortie

Tram Simulator a été annoncé le 23 novembre 2023. Cette annonce a été faite sur les réseaux sociaux et également sur le billet de blog officiel d’Astragon. Les développeurs ont déclaré que le jeu devrait sortir le 5 décembre 2023.

Tram Simulator: Urban Transit – Bande-annonce et gameplay

Pour l’instant, il n’y a pas de bande-annonce officielle ou de séquences de gameplay à regarder. Nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit publiée la veille de la date de sortie du jeu.

Dans Tram Simulator Urban Transit, vous jouez le rôle d’un conducteur de tramway. Vous êtes chargé de conduire votre équipe à travers les différentes lignes établies dans Angel Shores. En plus de simplement conduire des trams, vous serez chargé de gérer le système. Cela signifie mettre en place des itinéraires, gérer les horaires et surtout mettre tous les trams disponibles en service.

À terme, vous étendrez et développerez votre réseau de tramway. C’est le même type de gameplay que vous connaissez tous depuis Bus Simulator 21.

Tram Simulator: Urban Transit – Plateformes

La meilleure partie de Tram Simulator: Urban Transit est que vous pourrez y jouer non seulement sur votre PC Windows (Steam et Epic Games Store), mais aussi sur la Xbox Series X|S, la Xbox One, la PlayStation 4 ainsi que sur la PlayStation 5. C’est un excellent moyen de profiter de votre jeu de simulation de tramway préféré sur la plateforme de votre choix.

Tram Simulator: Urban Transit – Configuration système requise

Les développeurs de Tram Simulator: Urban Transit ont également publié les configurations système requises pour les PC Windows. Découvrez-les ci-dessous.

Configuration système minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3 2120 ou AMD Phenom II X4

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 760 ou AMD Radeon R9 290

DirectX : Version 12

Espace de stockage : 18 Go

Configuration système recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5 4440 ou AMD FX 8140

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX Vega 56

DirectX : Version 12

Espace de stockage : 18 Go

Tram Simulator: Urban Transit – Offres et tarification

Pour ceux qui ont acheté l’extension officielle Tram de Bus Simulator 21 – Next Stop ou le Season Pass, ils pourront jouer à Tram Simulator: Urban Transit gratuitement.

En attendant, si vous êtes quelqu’un qui a acheté Tram Simulator: Urban Transit, vous aurez accès à l’extension officielle Tram de Bus Simulator 21 – Next Stop. Dans le deuxième cas, vous devrez avoir le jeu principal Bus Simulator 21. Seulement alors vous pourrez obtenir l’extension Next Stop.

En ce qui concerne les prix de Tram Simulator: Urban Transit, le jeu vous coûtera 19,99$ US ou 19,99€. Pour l’instant, il n’y a pas d’édition de jeu supplémentaire ni de DLC.

Autres jeux de simulation de tramway pour PC

Voici d’autres jeux de simulation de tramway que vous pouvez essayer et jouer sur votre PC Windows.

Réflexions finales

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu de simulation de tramway pour PC et consoles de jeu. Que pensez-vous du nouveau jeu de simulation de tramway d’Astragon Entertainment ? Partagez vos réflexions sur le jeu sur nos réseaux sociaux.

Plus de jeux :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :