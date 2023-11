La journée des célibataires de la Chine : Les ventes d’Apple face à celles de Huawei et Xiaomi – Chiffres révélateurs

Apple (AAPL.O) a connu une diminution du nombre de smartphones vendus lors du récent festival de shopping du Singles Day en Chine, selon les données de Counterpoint Research. Ceci contraste avec les concurrents nationaux Huawei et Xiaomi, qui ont signalé des augmentations substantielles des ventes pendant l’événement. Apple a enregistré une baisse de 4 % d’une année sur l’autre du nombre de smartphones vendus pendant la période de vente de deux semaines du 30 octobre au 12 novembre, selon les données du cabinet de conseil en recherche Counterpoint Research. En revanche, Huawei et Xiaomi ont connu une croissance significative, avec une augmentation de 66 % et 28 % respectivement du nombre d’unités vendues au cours de la même période.

Les augmentations notables des ventes de smartphones de Huawei et Xiaomi ont contribué à une croissance de 5 % d’une année sur l’autre du nombre total de smartphones chinois vendus pendant la période promotionnelle du Singles Day, selon les informations de Counterpoint Research.

Le prix du dernier modèle d’iPhone 15 d’Apple commence à 5 999 yuans (832 $), tandis que les smartphones Mate 60 de Huawei ont un prix de départ de 5 499 yuans (763 $). Le dernier smartphone Mi 14 de Xiaomi est vendu à partir de 3 999 yuans (555 $).

Enregistrement des ventes de produits lors du festival chinois du Singles Day

Les géants du commerce électronique chinois, notamment Alibaba (9988.HK) et JD.com (9618.HK), n’ont pas divulgué les chiffres de vente pour le festival du Singles Day, un changement par rapport à la pratique abandonnée l’année dernière. Cependant, JD.com a mentionné que la valeur du volume de transactions des produits Apple sur sa plateforme avait dépassé 10 milliards de yuans (1,39 milliard de dollars) au cours de la période du Singles Day. Un porte-parole de Xiaomi a déclaré que l’entreprise avait réalisé une offre marchande brute cumulée de plus de 22,4 milliards de yuans lors de l’extravaganza du shopping du Singles Day.

Les analystes ont indiqué que le marché chinois des smartphones est en position de rebondir. La société de recherche IDC prévoit une croissance des ventes d’une année sur l’autre au quatrième trimestre, marquant un retournement de situation après dix trimestres consécutifs de baisse des expéditions. La concurrence intense entre les modèles de smartphones a augmenté avant le gala annuel du shopping, les principales plateformes de commerce électronique chinoises proposant d’importants rabais sur les iPhones d’Apple tout au long de la période de vente.

Apple a dévoilé sa série d’iPhone 15 à la fin du mois de septembre, environ un mois après le lancement de la ligne de smartphones Mate 60 par Huawei, alimentée par la puce avancée développée indépendamment par Huawei. La série Mate 60 a bénéficié d’un support patriotique important en Chine, les passionnés exprimant qu’elle démontrait comment Huawei avait réussi à naviguer pendant des années face aux contrôles à l’exportation imposés par les États-Unis, qui ont initialement posé des défis à son activité dans les smartphones.

Raison des ventes lentes d’Apple lors du festival chinois du Singles Day

Xiaomi a lancé sa série phare de smartphones Mi 14 fin octobre. Le PDG Lei Jun a annoncé que les ventes de la nouvelle gamme avaient dépassé le million d’unités peu de temps après sa sortie. Les analystes de Counterpoint ont attribué la performance médiocre d’Apple pendant le festival du Singles Day non seulement à la concurrence des rivaux nationaux, mais aussi aux problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont limité la disponibilité de ses nouveaux modèles d’iPhone 15.

Ivan Lam, analyste principal pour la fabrication chez Counterpoint, a déclaré : « Apple s’améliore par rapport au mois dernier, mais il semble encore y avoir des hoquets en termes d’approvisionnement ». Il a exprimé l’attente que la situation d’approvisionnement pour Apple se normalise bientôt.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :