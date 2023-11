La date de lancement du realme GT5 Pro a été confirmée.

realme a récemment confirmé le lancement du smartphone realme GT5 Pro. La marque se prépare à rivaliser avec Xiaomi et Vivo et à lancer son premier porte-étendard avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Le nouveau dispositif sera la déclinaison Pro pour le realme GT5, qui a fait ses débuts en août 2023. Il représentera également une avancée significative pour la série realme GT en termes de photographie. Le téléphone sera le premier du groupe BBK à être doté d’une lentille périscope. La marque a récemment conclu une conférence en Chine où elle a dévoilé les caractéristiques du capteur téléobjectif périscope. Maintenant, realme a partagé un nouveau teaser sur Weibo, qui a révélé la date de lancement du prochain porte-étendard en Chine.

La date de lancement de Relame GT5 Pro a été confirmée – Vérifiez les détails

Le teaser de realme confirme sa sortie le 7 décembre en Chine. L’événement sera diffusé en direct à 14h (UTC + 8) et sera diffusé sur les réseaux sociaux de la marque. realme vient de partager le teaser de l’événement de lancement avec une image de capteur périscope mettant en valeur la capacité de zoom du smartphone. Le smartphone sera bientôt disponible en précommande sur JD.com dans les prochains jours.

En plus de la date de lancement, realme a également saisi l’occasion de partager plus de détails sur la caméra. Le dispositif sera doté d’un capteur téléobjectif périscope Sony IMX 890 de 50 MP. Le capteur sera équipé d’une stabilisation d’image électronique (EIS) et d’une stabilisation d’image optique (OIS). realme équipera également l’appareil d’une taille de capteur de 1/1,56 pouce, d’un zoom optique de 2,7x et d’une prise en charge du zoom numérique 120x.

Le smartphone représente une véritable amélioration en termes de photographie. realme l’a également confirmé avec des fonctionnalités de prise de vue en mode RAW. La marque confirme que l’objectif principal et l’objectif téléobjectif périscope peuvent prendre des images DOL-HDR.

Qu’est-ce que le DOL-DHR ?

Le DOL-HDR (Digital Overlap HDR) permet de disposer les données de plusieurs expositions sur une base ligne par ligne plutôt que frame par frame, réduisant ainsi les artefacts de combinaison HDR. Cela améliore la qualité de l’image, en particulier dans des conditions de faible luminosité, par rapport à la photo HDR multi-exposition.

Le realme sera également équipé d’un objectif grand-angle OV08D10 de 8 MP. Il est important de souligner qu’il s’agit du même capteur principal de 50 MP utilisé dans l’OnePlus 12. Bien sûr, il y a d’autres éléments à prendre en compte dans la configuration de la caméra. Mais nous pouvons voir que le groupe BBK Electronics adoptera le même appareil photo principal pour deux de ses porte-étendards.

Sous le capot, le realme GT5 Pro sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go, 16 Go et 24 Go de RAM. Ces caractéristiques ont été confirmées sur le benchmark de Geekbench. L’appareil fonctionnera sous Android 14 dès sa sortie de la boîte avec realme UI en surcouche. La déclinaison de 24 Go a obtenu d’excellents scores de 2 225 points en mode mono-cœur et de 6 663 points en mode multi-cœur. La liste 3C révèle que l’appareil prendra en charge la charge rapide câblée de 100 W. Le dispositif sera doté d’un écran AMOLED de résolution 1,5K de BOE avec une luminosité maximale de 3 000 nits. Le realme GT5 Pro devrait être équipé d’une batterie de 5 400 mAh avec une charge rapide câblée de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

Le realme GT5 Pro représente une nouvelle étape pour la marque grâce à des capacités photographiques améliorées

Le realme GT5 Pro promet d’être un porte-étendard très intéressant. Il arrivera le 7 décembre et sera l’une des dernières nouveautés de 2023. Le téléphone rivalisera avec les séries Xiaomi 14 et sera également une alternative à d’autres porte-étendards à venir tels que l’OnePlus 12, le Redmi K70 Pro et même la série Samsung Galaxy S24. Il est également intéressant de voir realme améliorer les capacités photographiques de la série realme GT. Cela prouve que la marque élève définitivement la barre pour la série realme GT lorsqu’il s’agit de rivaliser avec les porte-étendards haut de gamme. Nous nous attendons à ce que la marque continue de susciter l’excitation autour du téléphone car il reste encore deux semaines avant la sortie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :