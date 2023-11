L’image arrière du Huawei Nova 12 confirme la configuration à triple appareil photo et l’anneau LED

Huawei veut garder son nom dans les gros titres et la prochaine étape de l’entreprise sur le marché des smartphones implique la série Huawei Nova 12. Huawei prévoit de présenter ces appareils bientôt et, comme d’habitude, il y a des fuites pour nous taquiner avec certaines de leurs caractéristiques. Aujourd’hui, un rendu fuité est apparu montrant le design arrière du téléphone et son ensemble de triple caméra. Le rendu fuité montre que Huawei va conserver l’identité visuelle de la marque pour une autre génération, et il y aura trois caméras à l’arrière ainsi qu’une intéressante lumière annulaire LED.

Le design arrière du Huawei Nova 12 confirmé

Le Huawei Nova 12 conservera le design de son prédécesseur. L’îlot de caméras est très similaire à celui des appareils Nova 11, avec un grand cercle doré autour de la caméra principale. Cependant, l’alignement des caméras plus petites est différent. Il y a un grand cercle LED autour du module de caméra principale pour aider dans les environnements peu lumineux. Le rendu montre également que la touche d’alimentation est en saillie, ce qui signifie que ce bouton ne fait pas double emploi en tant que scanner d’empreintes digitales. Donc, nous pouvons conclure que le téléphone dispose d’un écran OLED avec un scanner d’empreintes digitales en dessous.

La série Huawei Nova 12 sera composée de trois nouveaux smartphones. L’un des aspects les plus remarquables de la gamme sera l’introduction d’une nouvelle puce 5G. Après quelques années à se limiter à la 4G avec ses téléphones de milieu de gamme, Huawei pourra enfin lancer des téléphones de milieu de gamme avec une connectivité 5G. La nouvelle série de smartphones disposera également d’une charge plus rapide, ce qui signifie une charge supérieure aux 67W proposés par la série Huawei Nova 11. Les deux téléphones auront également des caméras à l’arrière et à l’avant. Les appareils devraient fonctionner avec HarmonyOS en Chine.

Huawei n’a pas encore divulgué la date de lancement des nouveaux smartphones. Cependant, compte tenu du nombre de fuites qui apparaissent, cela devrait se produire dans les semaines à venir. Ces nouveaux smartphones seront les dernières sorties de Huawei en 2023.

