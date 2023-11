Samsung Galaxy A15 4G obtient la certification NBTC

Avec moins de deux mois avant 2024, la plupart des marques de smartphones se préparent pour leur prochaine génération de smartphones. Samsung ne fait pas exception, et tandis que l’entreprise prépare le terrain pour ses prochains fleurons, elle travaille également sur plusieurs appareils de milieu de gamme pour la série Galaxy A et M. Comme d’habitude, la gamme Galaxy A commencera par les appareils les plus basiques. L’entreprise se prépare à introduire la série Galaxy A15 et les premiers détails commencent à apparaître. Aujourd’hui, le Samsung Galaxy A15 4G a été certifié par la certification NBTC de la Thaïlande, ce qui laisse penser que la sortie est imminente.

Le Samsung Galaxy A15 4G est répertorié sur la NBTC, les caractéristiques de la déclinaison 5G sont disponibles

La certification NBTC confirme que le prochain Samsung Galaxy A14 4G a le numéro de modèle SM-A155F/DSN, ce qui confirme également les capacités double SIM. La liste ne va pas au-delà en termes de caractéristiques, mais le téléphone a révélé plus de ses détails par Geekbench. Selon le site de benchmarking, la déclinaison 4G du Galaxy A15 sera équipée du processeur MediaTek Helio G99 avec 4 Go de RAM. L’appareil exécutera également Android 14 directement depuis la boîte avec One UI 6 en plus. Fait intéressant, cela fait de Samsung l’une des marques les plus rapides à lancer de nouveaux appareils de milieu de gamme avec la dernière version d’Android.

Les détails de la déclinaison 5G du Galaxy A15 sont également disponibles. Le modèle supérieur sera doté d’un écran Full HD+ de 6,50 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une batterie de 5 000 mAh pour maintenir l’éclairage allumé. Le téléphone sera équipé d’une charge de 25W, ce qui est essentiellement la norme pour les téléphones Samsung. Il sera également doté d’une caméra frontale de 13 MP et d’une caméra principale de 50 MP à l’arrière. La caméra arrière principale sera accompagnée de capteurs de 5 MP et 2 MP. Il est présumé que ces derniers seront destinés aux prises de vue en mode macro et à la détection de profondeur. Le Galaxy A15 5G sera doté d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et sera disponible en bleu et noir. Il coûtera 149 $ aux États-Unis et environ 250 € en Europe.

Le Galaxy A15 4G pourrait avoir les mêmes caractéristiques techniques, la différence se trouvant dans la puce. Cependant, cela reste à confirmer. Quoi qu’il en soit, le téléphone fera également son apparition sur plusieurs marchés, dont l’Europe.

Ce lancement montre que Samsung continuera, pour une autre génération, à diviser certains de ses appareils entre des déclinaisons 4G et 5G. L’objectif est clair, avoir une déclinaison avec la 4G signifie que la marque pourra la vendre à un prix inférieur à celle avec la 5G. Dans tous les cas, les deux appareils devraient être relativement bon marché en comparaison avec les autres smartphones Galaxy.

Nous nous attendons à ce que Samsung divulgue bientôt plus de détails sur ces appareils.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :