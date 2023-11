Combattez le SPAM en toute simplicité : l’application Gmail pour Android ajoute la fonction de désabonnement

Les utilisateurs d’Android bénéficieront d’une mise à jour pratique qui ajoutera un nouveau bouton de panique à leur application Gmail, leur permettant de lutter facilement contre le SPAM qui inonde leurs boîtes mail. Cette fonctionnalité facilitera la désinscription des listes de diffusion et des e-mails automatiques, garantissant une expérience de boîte de réception plus propre. Cette fonctionnalité, déjà présente dans la version web de Gmail, fait petit à petit son apparition dans l’application Android. Elle offre aux utilisateurs une solution transparente pour filtrer les communications commerciales indésirables.

L’introduction de l’option « Se désabonner » n’est pas révolutionnaire pour Gmail, car elle est disponible depuis longtemps dans la version web via les navigateurs. Les utilisateurs accédant à Gmail via le web n’ont qu’à se connecter, accéder à leur boîte de réception et trouver l’option « Se désabonner » pratique située à droite de l’e-mail de l’expéditeur.

La transition de cette fonctionnalité vers l’application Android est imminente, offrant aux utilisateurs mobiles une méthode tout aussi efficace pour lutter contre le SPAM. Dans l’application, un bouton « Se désabonner » désigné permettra aux utilisateurs de rompre rapidement les liens avec les communications non désirées, garantissant ainsi que leur boîte de réception reste exempte de messages de marketing intrusifs.

Des rapports récents de TheSpAndroid suggèrent que la nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de finalisation. Les utilisateurs bêta ayant déjà eu un aperçu de sa fonctionnalité. Le déploiement mondial commencera dans les prochains jours, apportant un soulagement aux utilisateurs d’Android aux prises avec des problèmes liés au SPAM.

Alors que la version web de Gmail présentait depuis longtemps un avertissement visible à côté de l’adresse de l’expéditeur chaque fois qu’une communication contenait un lien de désabonnement, l’application rattrape son retard pour offrir une expérience utilisateur cohérente sur toutes les plateformes. Cette évolution vise à améliorer la visibilité de l’option de désabonnement, qui se trouve traditionnellement au bas des e-mails avec une police de caractères plus petite, souvent ignorée par les utilisateurs.

Pour vérifier la mise à jour, les utilisateurs d’Android peuvent se rendre sur le Play Store, où la disponibilité de la nouvelle fonctionnalité peut être confirmée. Cependant, la distribution mondiale peut prendre quelques jours de plus. Les utilisateurs doivent donc rester à l’affût de la notification de mise à jour.

Notre avis, l’ajout imminent du bouton « Se désabonner » dans l’application Android de Gmail est un développement bienvenu pour les utilisateurs qui recherchent un moyen rapide et efficace de désencombrer leur boîte de réception. À l’approche de la saison des fêtes, cette fonctionnalité arrive à point nommé, offrant aux utilisateurs un outil pour lutter contre l’afflux d’e-mails promotionnels et garder leur boîte de réception organisée. Restez à l’écoute pour le déploiement officiel et dites adieu au SPAM d’un simple clic sur le bouton « Se désabonner ».

Astuces et conseils pour se désabonner efficacement des e-mails indésirables

À l’ère numérique d’aujourd’hui, nos boîtes de réception sont constamment bombardées d’e-mails indésirables, de newsletters promotionnelles à des messages marketing non pertinents. Cela peut non seulement encombrer nos boîtes de réception, mais aussi rendre difficile la recherche de messages importants. Pour lutter contre ce problème, le service Gmail de Google a introduit une nouvelle fonctionnalité de bouton de désabonnement pour les appareils Android. Ce qui facilite plus que jamais la désinscription des e-mails indésirables. Voici quelques astuces et conseils pour vous désabonner efficacement des e-mails indésirables en utilisant cette nouvelle fonctionnalité :

Soyez proactif : N’attendez pas que les e-mails indésirables s’accumulent avant d’agir. Dès que vous recevez un e-mail d’un expéditeur inconnu ou d’un expéditeur dont vous ne souhaitez pas entendre parler, désabonnez-vous immédiatement.

Utilisez le bouton de désabonnement : Le nouveau bouton de désabonnement est situé de manière pratique à côté de l’adresse e-mail de l’expéditeur. Facile à repérer et à cliquer. Il vous suffit de cliquer sur le bouton et de suivre les instructions pour confirmer votre désabonnement.

Vérifiez les autres liens de désabonnement : Si vous ne voyez pas le bouton de désabonnement, vérifiez les autres liens de désabonnement dans le corps de l’e-mail. Ces liens sont souvent disponibles en bas de l’e-mail, mais ils peuvent être dissimulés sous forme de petits caractères ou se confondre avec d’autres liens.

Bloquez les expéditeurs : Pour les expéditeurs particulièrement persévérants ou malveillants, vous pouvez les bloquer totalement. Cela empêchera tout futur e-mail de cet expéditeur d’atteindre votre boîte de réception, garantissant une boîte de réception exempte d’encombrement.

Utilisez des services de désabonnement tiers : Si vous êtes submergé par le volume même des e-mails indésirables, envisagez d’utiliser un service de désabonnement tiers. Ces services peuvent analyser votre boîte de réception et vous désabonner automatiquement de plusieurs expéditeurs en quelques clics seulement.

Créez des filtres : Gmail vous permet de créer des filtres personnalisés pour vous désabonner automatiquement ou bloquer certains types d’e-mails. Cela peut être particulièrement utile pour filtrer des expéditeurs spécifiques ou des catégories d’e-mails.

Soyez prudent en partageant votre adresse e-mail : Limitez le partage de votre adresse e-mail uniquement à des sources de confiance. Évitez de vous inscrire à des newsletters ou des promotions que vous ne souhaitez pas vraiment recevoir, car cela peut entraîner une affluence d’e-mails indésirables.

Revoyez régulièrement vos abonnements : Prenez le temps de temps en temps de passer en revue vos abonnements par e-mail et de vous désabonner de ceux que vous ne souhaitez plus recevoir. Cela contribuera à garder votre boîte de réception propre et organisée.

En suivant ces astuces et conseils, vous pouvez gérer efficacement vos abonnements par e-mail, réduire l’encombrement de votre boîte de réception et reprendre le contrôle de votre courrier numérique. N’oubliez pas, une boîte de réception propre est une boîte de réception heureuse !

