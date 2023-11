Le Galaxy A54 commence à recevoir la mise à jour stable vers Android 14

C’est l’heure de la mise à jour pour les utilisateurs du Galaxy A54. Samsung a commencé à déployer la version stable One UI 6 basée sur Android 14 pour le Galaxy A54. C’est le premier téléphone de milieu de gamme de Samsung à recevoir la nouvelle mise à jour Android majeure. Jusqu’à présent, seules les séries Galaxy S23 et Galaxy S22 ont reçu la mise à jour, et ce sont tous deux des téléphones phares haut de gamme.

Certains utilisateurs sur Reddit prétendent avoir reçu la mise à jour stable Android 14 sur leur Galaxy A54. D’après la discussion, pour le moment, la mise à jour est déployée pour les variantes verrouillées AT&T aux États-Unis. Mais elle a déjà commencé, ce qui signifie qu’elle sera bientôt disponible pour tout le monde.

IMG: Reddit

One UI 6 est une mise à jour majeure basée sur Android 14 et apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités. La nouvelle mise à jour comprend un volet rapide repensé, un placement libre de widgets d’horloge sur l’écran de verrouillage, une nouvelle interface utilisateur du lecteur multimédia dans la notification et l’écran de verrouillage, une nouvelle police par défaut, plus d’options de personnalisation, des émojis repensés, une page dédiée aux paramètres de la batterie avec une nouvelle interface utilisateur, plusieurs nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, et la liste est longue.

La liste des modifications n’est pas disponible pour le moment, mais vous pouvez visiter notre page One UI 6 pour voir toutes les fonctionnalités et les changements.

Si vous avez un modèle Galaxy A54 AT&T aux États-Unis, vous avez peut-être déjà reçu la nouvelle mise à jour OTA Android 14. Sinon, continuez à vérifier manuellement la mise à jour dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Si vous avez un modèle déverrouillé ou si vous vous trouvez dans une région différente, vous pouvez vous attendre à ce que la mise à jour soit déployée prochainement. Assurez-vous de mettre à jour votre appareil vers la dernière version d’Android 13 pour vous préparer à la grande mise à jour Android 14.

Une fois que vous recevez la mise à jour, veillez à sauvegarder votre appareil et à charger le téléphone à au moins 50% avant d’installer la mise à jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :