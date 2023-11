Comment Huawei prévoit de maintenir le support des applications Android pour les utilisateurs mondiaux

Huawei a récemment présenté la prochaine version de HarmonyOS, annonçant un changement significatif en excluant le support des fichiers APK, les applications natives Android. Cette décision, divulguée par Richard Yu, le PDG de Huawei, a laissé les propriétaires d’appareils Huawei du monde entier perplexes quant aux changements imminents.

Une semaine après l’annonce initiale, Huawei a publié des clarifications indiquant que le nouveau système d’exploitation ne serait pas étendu aux unités à l’étranger. Au lieu de cela, les téléphones mobiles et les tablettes en dehors de la Chine continueront de fonctionner sous EMUI. Il s’agit d’une version de HarmonyOS ressemblant à l’Android Open Source Project. Cependant, EMUI ne dispose pas des services et des applications Google, tout en restant compatible avec les applications Android natives.

La transition de Huawei vers HarmonyOS : quelles implications pour les appareils internationaux

China Mobile, un acteur majeur de l’industrie des télécommunications, a souligné que Huawei s’engage à renforcer le support aux développeurs du monde entier. Malgré l’absence des services Google, Huawei a développé une vaste communauté de développeurs d’applications axés sur le bon fonctionnement des applications Android provenant de stores tiers sur ses appareils.

Les dirigeants de Huawei, à la fois en public et en privé, ont réitéré à plusieurs reprises que le support aux téléphones et aux tablettes sur les marchés internationaux persistera et se développera. La société reste déterminée à être un acteur important à la fois dans le domaine des logiciels et du hardware de l’industrie des téléphones mobiles.

Une confirmation officielle a été donnée que Huawei compte conserver la marque Emotion UI (EMUI) pour ses appareils en dehors de la Chine jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que les utilisateurs sont prêts à adopter la transition vers HarmonyOS. Cette approche stratégique souligne l’engagement de Huawei envers une intégration progressive de son nouveau système d’exploitation, en reconnaissant l’importance de la préparation des utilisateurs.

Notre avis, la présentation par Huawei de HarmonyOS Next apporte un changement notable en excluant le support des applications Android natives. Bien que la confusion initiale provoquée par l’annonce ait été clarifiée, l’engagement de Huawei envers les marchés mondiaux et sa stratégie méticuleuse pour la transition vers HarmonyOS reflètent la détermination de l’entreprise à maintenir sa position de leader à la fois dans les logiciels et le hardware dans l’arène mondiale des téléphones mobiles.

