Phone Link prend désormais en charge les smartphones OPPO, OnePlus et realme

Dans une démarche révolutionnaire qui comble la division entre Android et Windows, Microsoft a élargi la compatibilité de son intégration Phone Link et Link to Windows aux smartphones OPPO, OnePlus et realme. Ce partenariat stratégique marque une avancée significative dans l’effort de Microsoft pour unifier l’expérience mobile et de bureau, donnant aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs appareils Android de manière transparente depuis leur PC Windows.

Microsoft Forge une Intégration Transparente entre Android et Windows avec un Support étendu pour Phone Link et Link to Windows

Libérer la Puissance de Phone Link

Ainsi, les appareils OPPO, OnePlus et realme fonctionnant sous ColorOS 14 ou OxygenOS 14 et supérieur seront préinstallés avec l’application Phone Link, offrant aux utilisateurs un accès immédiat à une multitude de fonctionnalités directement sur leur PC Windows. Avec Phone Link, les utilisateurs peuvent :

Rester Connecté : Recevoir, visualiser et répondre aux messages texte sans interrompre leur travail sur leur PC.

Gérer les Appels : Passer et recevoir des appels téléphoniques en utilisant l’audio et le microphone de leur PC, éliminant ainsi le besoin de jongler entre les appareils.

Rester Informé : Afficher et gérer les notifications de leur téléphone Android directement sur leur PC, s’assurant de ne jamais manquer de mises à jour importantes.

Glisser-déposer des Fichiers : Transférer sans problème des fichiers entre leur appareil Android et leur PC grâce à un simple mouvement de glisser-déposer.

Augmentation de la Productivité avec l’Ecran du Téléphone

Les appareils compatibles OPPO, OnePlus et realme prendront également en charge la fonctionnalité Phone Screen de Phone Link, transformant l’écran de leur téléphone Android en une extension du bureau de leur PC. Cette fonctionnalité ouvre un monde de possibilités, permettant aux utilisateurs de :

Étendre leur Espace de Travail : Dupliquer l’écran de leur téléphone Android sur leur PC, offrant une plus grande surface pour le multitâche et la productivité.

Tirer Parti des Périphériques PC : Utiliser le clavier, la souris ou l’écran tactile de leur PC pour interagir avec les applications Android, améliorant ainsi l’efficacité et le contrôle.

Profiter d’une Interaction Transparente avec les Applications : Ouvrir, taper, faire défiler et naviguer dans les applications Android avec la précision des périphériques d’entrée de leur PC.

Multi-tâche sans Effort avec un Accès Instantané aux Applications

De plus, l’intégration de Phone Link introduit la fonctionnalité Applications, faisant tomber les barrières entre les applications Android et les PC Windows. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent :

Lancer les Applications Android Instantanément : Accéder directement à leurs applications Android depuis leur PC Windows, éliminant ainsi la nécessité de changer d’appareils.

Maximiser la Productivité : Passer sans problème d’une application PC à une application Android, leur permettant de gérer plusieurs tâches simultanément.

Tirer Parti des Grands Écrans : Utiliser l’écran plus large de leur PC pour profiter d’une expérience d’application Android plus immersive et productive.

Connectivité Simplifiée du Point d’Accès

Microsoft améliore encore l’expérience Phone Link avec l’introduction de la fonctionnalité de point d’accès instantané, simplifiant le processus de connexion au réseau Wi-Fi de leur appareil Android. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent :

Activation du Point d’Accès sans Effort : Éliminer la nécessité d’activer et de se connecter manuellement au point d’accès de leur téléphone.

Connexion en un Clic : Lorsque l’appareil Android est à portée du PC Windows, il apparait automatiquement dans la liste des réseaux Wi-Fi, permettant aux utilisateurs de se connecter en un seul clic.

Confort Amélioré : Profiter d’un accès internet transparent sans les tracas des configurations manuelles.

Compatibilité Étendue des Appareils pour une Expérience Inclusive

De plus, en étendant le support de Phone Link et Link to Windows aux smartphones OPPO, OnePlus et realme, Microsoft élargit la gamme d’appareils Android qui peuvent s’intégrer parfaitement aux PC Windows. Cette expansion démontre l’engagement de Microsoft à fournir une expérience utilisateur unifiée et cohérente sur un plus large éventail d’appareils.

Une Nouvelle Ère de Convergence Mobile-PC

Ainsi, l’extension de Phone Link et du support Link to Windows aux smartphones OPPO, OnePlus et realme par Microsoft marque un moment décisif dans l’évolution de l’intégration mobile-PC. Ce partenariat stratégique ouvre la voie à une expérience informatique plus fluide et productive, permettant aux utilisateurs de connecter leurs appareils Android à leurs flux de travail sur PC sans effort. À mesure que la technologie progresse, Microsoft reste résolument engagé à combler le fossé entre les environnements mobile et de bureau, garantissant aux utilisateurs la pleine exploitation du potentiel de leurs appareils connectés.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :