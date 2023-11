Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 : Puce mobile lancée

Qualcomm a récemment dévoilé sa dernière puce mobile de milieu de gamme, le Snapdragon 7 Gen 3. Ce nouveau processeur est conçu pour alimenter des appareils Android de milieu de gamme et promet des améliorations significatives en termes de performances AI, de CPU et de GPU. La société affirme que cette puce apporte des progrès technologiques globaux, favorisant ainsi l’IA côté terminal et les plates-formes mobiles très populaires.

Christopher Patrick, vice-président principal et directeur général de l’activité téléphonie mobile de Qualcomm Technologies, a déclaré :

« La plate-forme mobile Snapdragon 7 de troisième génération est soigneusement conçue pour atteindre un équilibre entre performances et efficacité énergétique, offrant une série de nouvelles expériences haut de gamme prises en charge par la série Snapdragon 7 pour la première fois. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires constructeurs OEM, nous pouvons rendre accessibles des fonctionnalités de prochaine génération populaires, telles que des capacités d’IA améliorées et des capacités d’imagerie extraordinaires, à un plus large éventail de consommateurs. »

Performances CPU du Snapdragon 7 Gen 3

Cette nouvelle puce utilise une architecture de 4 cœurs de performances dédiés et 4 cœurs d’efficacité énergétique dédiés. Elle a une fréquence maximale allant jusqu’à 2,63 GHz et une architecture 64 bits. Le Snapdragon 7 Gen 3 offre une nette amélioration des performances du CPU, Qualcomm affirmant une augmentation de 15% par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 7 Gen 1.

La configuration du CPU du Snapdragon 7 Gen 3 comprend quatre cœurs hautes performances avec une fréquence maximale de 2,63 GHz et quatre cœurs d’efficacité, disposés dans une configuration 1+3+4. Le cœur principal fonctionne à 2,6 GHz, le cluster de cœurs p à 2,4 GHz et le cluster de cœurs e à 1,8 GHz. Ces améliorations devraient offrir des performances améliorées à un ou plusieurs threads, contribuant à une expérience utilisateur plus réactive et plus efficace.

Performances AI

Le Snapdragon 7 Gen 3 a pour objectif de renforcer les capacités AI des appareils Android de milieu de gamme. L’accent mis par Qualcomm sur l’amélioration des performances AI est une mesure stratégique visant à offrir des fonctionnalités avancées généralement présentes dans les appareils haut de gamme au segment de milieu de gamme. Cette importance accordée à l’IA devrait permettre des expériences utilisateur plus efficaces et intelligentes, telles qu’une meilleure qualité d’appareil photo, une meilleure reconnaissance vocale et une meilleure gestion de l’alimentation.

La performance de cette puce en matière d’IA s’est améliorée de 90%, tandis que la consommation d’énergie diminue de 60%. Elle prend en charge la précision INT4 pour la première fois dans la série Snapdragon 7, ce qui permettra de nouvelles utilisations passionnantes. Par exemple, la détection améliorée du visage par IA peut améliorer la précision de la reconnaissance dans des scènes extrêmes, ce qui est 15% plus élevé que la génération précédente. Elle peut également améliorer considérablement la capacité de reconnaissance dans des scènes extrêmement complexes et améliorer la reconnaissance des points caractéristiques, tels que le port d’un masque. Précision de reconnaissance. De plus, le concentrateur de capteurs Qualcomm de la plate-forme mobile Snapdragon 7 de troisième génération intègre également une nouvelle architecture d’IA basse consommation.

Amélioration du GPU

Le Snapdragon 7 Gen 3 est équipé du GPU Adreno 720. Ce GPU offre une amélioration de 50% des performances par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 7 Gen 2. Le GPU Adreno 720 prend en charge les API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP et Vulkan 1.3, permettant un rendu graphique amélioré et de meilleures expériences de jeu.

Dans le même temps, les performances GPU sont stables lors de trois tests Aztec Ruins 1080P. Elles maintiennent une performance proche de 80 FPS, ce qui est 52% supérieur à celui du Snapdragon 7 de première génération. De plus, la consommation d’énergie globale de la plate-forme mobile Snapdragon 7 de troisième génération est réduite de 20% et peut offrir une autonomie de batterie plus longue.

Les performances du GPU du Snapdragon 7 Gen 3 sont une grande amélioration. Il promet d’offrir des graphismes plus fluides et de meilleures expériences visuelles globales pour les appareils Android de milieu de gamme. Cette amélioration s’inscrit dans l’engagement de Qualcomm à fournir des performances remarquables et une efficacité énergétique dans ses plates-formes mobiles, répondant à la demande croissante de graphismes de haute qualité et de capacités de jeu dans les smartphones de milieu de gamme.

Appareil photo

En termes d’imagerie, cette puce est équipée de trois ISP Spectra. Elle peut offrir un meilleur contrôle des couleurs, une meilleure mise au point automatique, ainsi qu’une meilleure restauration de la peau et du visage. Celles-ci s’ajoutent à de meilleures performances de dispersion, ainsi qu’à une réduction du bruit et une préservation plus précises des détails de texture. De plus, la nouvelle puce prend également en charge la prise de vue jusqu’à 200 MP et l’enregistrement vidéo HDRI computationnel 4K.

Jeux

En ce qui concerne les jeux, le Snapdragon 7 Gen 3 prend en charge la super-résolution pour les jeux. Il prend également en charge un affichage fluide et des performances stables à long terme. Avec l’affichage HD 120 FPS de « Honor of Kings » pendant 30 minutes, l’efficacité énergétique peut être améliorée de 13% par rapport aux smartphones haut de gamme concurrents.

Audio

En ce qui concerne l’audio, cette puce prend en charge la transmission transparente du son et de la vidéo. Elle prend également en charge le chat vocal en jeu et des connexions robustes. Elle est équipée d’une musique sans fil sans perte de niveau CD de 16 bits à 44,1 kHz, ce qui est idéal pour le streaming. Pour la première fois, la puce de la série Snapdragon 7 ajoute la prise en charge d’un son spatial basé sur le suivi de tête.

Connectivité

En termes de connectivité, le Snapdragon 7 Gen 3 utilise le modem Snapdragon X63 5G et le système de fréquence radio. Il prend en charge la double SIM double veille DSDA, et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 5 Gbit/s. Il prend également en charge le système de connexion mobile FastConnect 6700, prenant en charge le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E. La vitesse de téléchargement maximale est de 2,9 Gbit/s. Cette puce prend également en charge Bluetooth 5.3, le son de qualité supérieure et la diffusion en direct LE Audio un-to-many.

Notre avis

La sortie du Snapdragon 7 Gen 3 par Qualcomm marque une étape importante dans l’évolution des appareils Android de milieu de gamme. Avec son accent sur les améliorations AI, les performances CPU et GPU améliorées, et la possibilité d’apporter des fonctionnalités avancées aux smartphones de milieu de gamme, cette nouvelle plate-forme mobile est prête à redéfinir les capacités des appareils abordables. Alors que le marché des smartphones continue d’évoluer, le Snapdragon 7 Gen 3 est appelé à jouer un rôle essentiel dans l’avenir des appareils Android de milieu de gamme. Il offrira un bon équilibre entre performances et abordabilité.

Cette puce constitue un ajout prometteur au segment des smartphones de milieu de gamme. Avec son accent sur l’IA, ainsi que ses performances CPU et GPU améliorées, elle apporte davantage aux appareils abordables. La sortie devrait intensifier la concurrence sur le marché des smartphones de milieu de gamme. Cela profitera aux utilisateurs en leur offrant un plus large choix d’options riches en fonctionnalités.

Note. Honor a fait une annonce importante lors de l’événement de lancement du Snapdragon 7 Gen 3. La société a révélé que l’Honor 100 sera le premier téléphone portable à utiliser cette puce. La société a également révélé que cet appareil sera lancé le 23 novembre 2023 à Wuhan, en Chine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :