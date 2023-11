Google search lance la fonction expérimentale « Notes »

Google a récemment lancé une fonctionnalité expérimentale appelée « Notes » qui permet aux utilisateurs de consulter et de laisser des commentaires sur les résultats de recherche et les articles Discover. Cette fonctionnalité est disponible dans les laboratoires de recherche de Google, qui proposent des prévisualisations en avant-première de fonctionnalités expérimentales permettant aux utilisateurs de tester de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore largement disponibles. Après avoir activé la fonctionnalité Notes des laboratoires de recherche de Google, les utilisateurs pourront voir une série de contenus « Notes » sous les résultats de recherche web.

Selon Google, ils espèrent que Notes pourra coexister avec le contenu existant sur le Web. Cela permettra à l’entreprise d’obtenir plus d’informations de la part des humains en tant que référence. De plus, les utilisateurs pourront noter leurs propres expériences pour communiquer avec les autres. Google a mentionné que les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Notes comme une application de prise de notes autonome. Ils peuvent également personnaliser l’interface des Notes, les polices, etc. De plus, Google a annoncé que cette fonctionnalité sera encore étendue à l’avenir et qu’elle prévoit de la lancer aux États-Unis.

Google a également pris en compte la possibilité que des personnes malveillantes utilisent les fonctions Notes pour faire de la publicité ou diffuser de fausses informations. Par conséquent, Google affirme que le contenu publié par les utilisateurs dans les Notes sera affiché après une revue algorithmique et manuelle. Pour l’instant, « Notes » est une fonctionnalité facultative sur Search Labs et est actuellement disponible en Inde et aux États-Unis avec prise en charge des langues anglaise et hindi.

Comment fonctionne « Notes »

Les utilisateurs qui optent pour les laboratoires de recherche de Google verront un bouton « Notes » sous certains résultats de recherche et articles Discover dans l’application Google. En appuyant sur le bouton, des notes laissées par d’autres personnes concernant cette page seront affichées, et les utilisateurs pourront également créer leurs propres notes pour partager leur expertise avec le monde.

Les notes peuvent inclure du texte, des photos, des stickers et d’autres éléments personnalisables. Google ajoutera bientôt des images générées par l’IA aux notes.

Chaque note est classée pour une certaine page web en fonction de sa pertinence par rapport à la requête de recherche et au contenu de la page. Les notes sont accessibles par Google à des fins de classement, mais le classement concerne uniquement la fonctionnalité des notes. Google n’a pas prévu d’utiliser les notes à des fins de classement dans les résultats de recherche normaux.

Interaction et modération des utilisateurs

Les utilisateurs peuvent laisser des commentaires publics sur des pages web individuelles qui apparaissent dans les résultats de recherche Google. Il y aura un volet social permettant aux utilisateurs de liker les notes des autres utilisateurs. Une fois une note publiée, la photo de profil et le nom de l’utilisateur seront visibles par d’autres utilisateurs Google. Cependant, des informations personnelles telles que des adresses e-mail ne seront pas publiques.

Le texte par défaut conseille aux chercheurs de partager leurs réflexions sur les liens tout en les maintenant « amicaux et utiles ». Les notes seront modérées, et certains types de pages ne sont pas éligibles aux notes. Il s’agit notamment de contenus tels que des informations médicales, de la pornographie et du contenu violent.

Avantages et préoccupations des propriétaires de sites

Google a conçu « Notes » pour fonctionner de concert avec le contenu existant sur le Web. Cela ajoutera une nouvelle couche de perspectives humaines aux résultats de recherche. Cette fonctionnalité vise à fournir aux utilisateurs des conseils pertinents, tels que des astuces sur les quartiers dans des articles sur de nouvelles villes ou des ajustements des niveaux d’épices de recettes en fonction des expériences d’autres utilisateurs. Les propriétaires de sites web expriment des préoccupations concernant cette fonctionnalité. Cependant, Google travaille sur des moyens de donner aux éditeurs des informations sur les notes laissées concernant leurs pages web et leur contenu.

Notre avis

La fonctionnalité expérimentale « Notes » de Google est une innovation qui enrichit l’expérience de recherche. Elle permet aux utilisateurs de contribuer leurs idées et de bénéficier des connaissances partagées par les autres. Bien qu’elle ouvre de nouvelles opportunités d’interaction utilisateur, elle soulève également des considérations en matière de modération de contenu et d’informations pour les propriétaires de sites. À mesure que cette fonctionnalité continue d’évoluer, elle a le potentiel d’améliorer l’expérience de recherche pour les utilisateurs du monde entier.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :