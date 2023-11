Ces 2 super trottinettes électriques isinwheel sont à prix cassé pour le Black Friday !

Le Black Friday est une occasion unique d’acquérir une trottinette électrique à un prix réduit, que ce soit pour vos balades en nature avec la robuste isinwheel GT2, ou pour vos déplacements urbains avec la pratique et performante S9MAX. Les trottinettes électriques isinwheel, associant technologie, confort et fiabilité, s’imposent comme un choix de premier plan pour toute personne souhaitant améliorer ses déplacements tout en respectant l’environnement. Dans cet article, nous allons découvrir ces 2 modèles ainsi que leur solide promotion valables aujourd’hui !

isinwheel® GT2: L’alliée tout-terrain

La trottinette électrique GT2 d’isinwheel est la monture parfaite pour les amateurs de longues balades sur tous les types de terrains.

Avec son moteur puissant de 800W, elle promet une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie allant jusqu’à 45 km, de quoi profiter pleinement de vos trajets sans vous soucier de la charge restante.

La GT2 se plie en moins de 3 secondes et est dotée d’une suspension avant et arrière à double bras et de pneus tout terrain de 11 pouces auto-cicatrisants, qui vous permettront de rouler en toute sérénité, quel que soit le terrain.

Le tableau de bord à écran LED offre quant à lui un suivi en temps réel de la vitesse, de la batterie et du mode de conduite en cours, disponibles en trois options: Eco, Sport et Race.

En matière de sécurité, la GT2 n’est pas en reste. Certifiée IPX4, elle résiste à l’eau et peut être utilisée même par temps humide. Les freins à disque avant et arrière assurent un arrêt sûr et précis. De plus, la trottinette supporte un poids maximal de 150 kg, ce qui la rend idéale tant pour les adolescents que pour les adultes.

Pour le Black Friday, la trottinette électrique GT2 est proposée à 648,99 € au lieu de 898,99 € . grâce au code « NETCOST« . L’accès à l’offre se fait via l’image ou le lien ci-dessous :

➡️ Voir l’offre sur la trottinette isinwheel GT2

isinwheel® S9MAX: Confort et performance

La trottinette électrique isinwheel S9MAX est un concentré de technologie alliant à la perfection performance, autonomie et confort. Propulsée par un moteur puissant de 500W, elle offre une vitesse de pointe de 31 km/h. Avec une autonomie allant jusqu’à 40 km et un temps de charge de seulement 4 à 5 heures, cette trottinette est idéale pour les déplacements quotidiens ou les balades en ville.

La S9MAX dispose d’une structure robuste avec son cadre en acier de qualité et ses grandes roues de 10 pouces. Elle est également équipée de pneus en nid d’abeille anti-crevaison et d’une double suspension avant et arrière, garantissant une conduite douce et confortable sur tout type de terrain.

Pour plus de sécurité, la S9MAX est dotée d’un système de freinage arrière à disque et d’un frein avant électronique EABS. Elle est également équipée d’un nouvel éclairage arrière qui s’allume automatiquement lors de l’utilisation du feu avant ou pendant le freinage, pour une meilleure visibilité. Enfin, son système de pliage sécurisé « Click-Lock » permet de la ranger très rapidement.

La S9MAX est également connectée. Grâce à l’application MiniRobot, compatible iOS et Android, vous pouvez contrôler et personnaliser votre expérience de conduite.

Pour le Black Friday, isinwheel propose la S9MAX à 368,99 € au lieu de 519,99 € avec le code « NETS9MAX« . Pour accéder à l’offre, il vous suffit de cliquer sur le l’image ou le lien ci-dessous :

➡️ Voir l’offre sur la trottinette isinwheel S9MAX

Un service client réactif

L’envoi de tous les produits isinwheel est gratuit en France, avec un délai de livraison de 2 à 3 jours ouvrables. De plus, isinwheel offre une garantie de remboursement de 14 jours et une garantie de 12 mois sur leurs produits. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, le service client est à votre disposition et répond normalement en moins de 24 heures. Il suffit d’envoyer un email à [email protected].

Gardez à l’esprit que les stocks peuvent être limités lors de ces périodes de promotion, alors assurez-vous de profiter de ces offres tant qu’elles sont disponibles. Que vous soyez un cycliste expérimenté ou un débutant dans le monde de la mobilité électrique, le Black Friday isinwheel est l’occasion idéale de faire le saut vers le type de trottinette que vous attendiez depuis un moment.