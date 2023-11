Huawei Mate 60 Pro+ se classe en premier au test de caméra DXOMARK

Le Huawei Mate 60 Pro+ est le dernier appareil phare de la série Mate Pro. Ce téléphone mobile phare continue de repousser les limites des appareils photo de téléphone performants. L’appareil a été soumis au rigoureux test DXOMARK Camera pour mesurer ses performances en termes de qualité photo, vidéo et de zoom du point de vue de l’utilisateur final. Le Huawei Mate 60 Pro+ a obtenu d’excellents résultats lors des tests DXOMARK Camera. Cet appareil occupe désormais la première place avec un score total de 157. Il dépasse son homologue, le Huawei Mate 60, qui obtient un score de 156. Les iPhone 15 Pro Max et iPhone 15 Pro ont réussi à obtenir seulement 154 chacun. À la cinquième position se trouve le Google Pixel 8 qui obtient 153 points.

Après le test du Huawei Mate 60 Pro+, les différents aspects ont des scores différents. Selon les tests DxOMark, le Huawei Mate 60 Pro+ occupe la première place en termes de Photo et de Bokeh avec respectivement 160 et 80 points. Cependant, ses scores en matière de Zoom et de vidéo sont de 152 et 148, ce qui le classe respectivement à la 4e et à la 38e place. Dans l’ensemble, les performances globales restent à la première position.

Caractéristiques de l’appareil photo Huawei Mate 60 Pro+

Appareil photo principal : 48MP, équivalent 24mm f/1.4 – f/4.0 lentille (automatiquement réglable), AF, OIS

Grand angle : 40MP, équivalent 13mm f/2.2 lentille, AF

Téléobjectif : capteur 48MP, équivalent 90mm f/3 lentille, AF, OIS

Photo

En mode photo, le Huawei Mate 60 Pro+ a obtenu le meilleur score de tous les appareils testés à ce jour, grâce à d’excellents résultats qui étaient à la hauteur, voire meilleurs, que les meilleurs concurrents dans presque tous les sous-tests. L’appareil a obtenu 160 points dans la catégorie des photos, ce qui est le score le plus élevé jamais enregistré par DXOMARK. Nos testeurs ont particulièrement apprécié l’excellent compromis texture/bruit, la mise au point automatique rapide et précise, ainsi que la grande profondeur de champ rendue possible par l’ouverture variable f/1.4 – 4.0 de Huawei. L’appareil a également performé de manière satisfaisante dans des conditions de faible luminosité, avec une bonne exposition, des couleurs et une bonne préservation des détails.

Vidéo

Le Huawei Mate 60 Pro+ est fourni avec le mode vidéo HLG HDR (HDR Vivid) qui a fourni les meilleurs résultats globaux et qui a donc été activé pour les tests vidéo. En comparaison, les appareils P60 Pro et iPhone 15 Pro Max ont également été testés en mode HDR. Dans l’ensemble, le Mate 60 Pro+ n’a pas pu rivaliser avec les meilleurs de sa catégorie, l’iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro. Cependant, il figure toujours parmi les meilleurs smartphones testés à ce jour. L’appareil a obtenu 148 points dans la catégorie vidéo, avec une bonne exposition, de bonnes couleurs et une bonne préservation des détails dans des conditions de forte luminosité. Cependant, l’appareil a eu du mal à gérer le bruit et les artefacts dans des conditions de faible luminosité.

Zoom

Le Huawei Mate 60 Pro+ a obtenu 152 points dans la catégorie zoom. Grâce à sa lentille de zoom optique 3.5x qui permet de conserver de bons détails et une bonne préservation de la texture aux niveaux de zoom moyen et élevé. L’appareil a également performé de manière satisfaisante dans des conditions de faible luminosité, avec une bonne exposition, des couleurs et une bonne préservation des détails. Cependant, l’appareil a eu du mal à gérer le bruit et les artefacts aux niveaux de zoom élevés.

Bokeh

Le Huawei Mate 60 Pro+ a démontré une excellente isolation du sujet et une forme de bokeh réaliste dans les prises de vue en portrait individuel et de groupe. Le niveau de détail dans l’effet bokeh était assez élevé et les images avaient une bonne exposition dans la plupart des conditions. De plus, le rendu des spots était meilleur que sur la plupart des concurrents, grâce à des formes et des couleurs précises, même en prise de vue de nuit. Le Huawei Mate 60 Pro+ est une excellente option pour les utilisateurs désireux d’obtenir un effet bokeh similaire à celui d’un appareil photo reflex numérique. Le Huawei Mate 60 Pro+ s’est très bien comporté lors du test bokeh. Il montre sa capacité à produire des effets bokeh de haute qualité et réalistes dans différentes conditions de prise de vue. Cela confirme davantage sa position en tant qu’appareil photo de téléphone portable performant.

Avantages du Huawei Mate 60 Pro+ :

Excellentes performances globales de l’appareil photo, ce qui en réalité un compagnon idéal pour tous les types de photos et de vidéos dans toutes les conditions d’éclairage

Excellentes performances pour les photos de famille et d’amis, dans toutes les conditions. Il capture le moment tout en fournissant des rendus précis des tons de peau, même dans des conditions difficiles

L’ouverture variable s’ajuste automatiquement en fonction du nombre de personnes dans la scène et garde tout le monde au point

Excellent appareil photo grand angle, qui permet de capturer de grandes scènes tout en conservant un niveau élevé de détails

Niveau élevé de détails à toutes les distances de zoom

Très large plage dynamique et exposition précise pour les portraits et les photos de paysage

Les couleurs sont bonnes dans la plupart des cas

Bon compromis entre texture/bruit dans les photos et le zoom, très bon détail et peu de bruit

L’autofocus est rapide et précis, et la stabilisation vidéo est assez efficace

L’ouverture variable optimise la profondeur de champ dans chaque scène

Bon flou en mode portrait et bonne isolation du sujet

Utilisez la lentille téléobjectif 3.5x pour créer un agréable effet de perspective macro

Inconvénients du Huawei Mate 60 Pro+ :

Légères limitations visibles dans les vidéos capturées dans des conditions de faible luminosité difficiles

Perte de détails dans les vidéos à fort contraste et en faible luminosité

Apparition de bruit dans les vidéos sportives en intérieur et en faible luminosité

Le contraste facial et les tons de peau pourraient être meilleurs dans les scènes contre-jour complexes

Clipping des hautes lumières dans les scènes à fort contraste

Les artefacts incluent le ghosting, les décalages de teinte ou la quantification des couleurs dans les photos et les vidéos

Les dix meilleurs scores d’image actuels sur la liste globale de DXOMARK sont :

Classement Modèle Appareil photo Selfie Audio Écran 1 Huawei Mate 60 Pro+ 157 – – – 2 Huawei P60 Pro 156 – 141 – 3 Apple iPhone 15 Pro Max 154 149 143 – 3 Apple iPhone 15 Pro 154 – 142 – 5 Oppo Find X6 Pro 153 – 128 – 5 Google Pixel 8 Pro 153 145 142 – 7 Honor Magic5 Pro 152 123 138 151 8 Oppo Find X6 150 – 127 – 9 Huawei Mate 50 Pro 149 145 144 141 10 Google Pixel 8 148 – 140 –

Notre avis

Le Huawei Mate 60 Pro+ est un excellent appareil photo de smartphone qui produit des résultats exceptionnels en mode photo, de bons résultats en mode vidéo et des résultats corrects en mode zoom. L’ouverture variable de l’appareil, la mise au point automatique rapide et précise et la grande profondeur de champ en font un excellent choix pour les amateurs de photographie. Cependant, les performances vidéo de l’appareil pourraient être améliorées, notamment dans des conditions de faible luminosité. Dans l’ensemble, le Huawei Mate 60 Pro+ est un appareil photo de smartphone performant qui vaut la peine d’être pris en considération par toute personne à la recherche d’un bon appareil photo de téléphone portable.

