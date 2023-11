Le Conseil de l’UE parvient à un accord provisoire sur l’identité numérique

L’Union européenne (UE) a conclu un accord provisoire sur la création d’un cadre d’identité numérique. Cela inclut la mise en place d’un portefeuille d’identité numérique européen (eID). Ce portefeuille permettra à tous les Européens d’accéder aux services en ligne en utilisant leur identifiant national numérique. L’accord vise à donner aux citoyens le contrôle de leurs données et à renforcer la sécurité lorsqu’ils interagissent avec les services en ligne. Le nouveau portefeuille d’identité numérique permettra aux citoyens de s’identifier. Il leur permettra également de stocker des documents numériques tels que des permis de conduire, des ordonnances médicales et des billets de voyage. L’objectif est de garantir que les personnes et les marques aient accès à des identités électroniques et à des certifications sécurisées et fiables.

Selon des rapports, en vertu des nouvelles réglementations, les États membres fourniront aux citoyens et aux marques des portefeuilles numériques. Ce portefeuille reliera leurs identités numériques à d’autres preuves d’attributs personnels tels que les permis de conduire, les diplômes et les comptes bancaires. En un seul clic sur leur téléphone portable, les citoyens peuvent prouver leur identité.

Points clés de l’accord

Portée des réglementations : L’accord élargit la portée des réglementations pour l’identité numérique européenne, y compris la réglementation des portefeuilles d’identité numérique. Le portefeuille d’identité numérique de l’UE aura de nombreuses applications dans les entreprises publiques et privées, soutenant l’UE dans la réalisation de ses objectifs pour la numérisation des services publics d’ici 2030.

Applications : Le portefeuille permettra aux utilisateurs d’ouvrir des comptes bancaires, d’effectuer des paiements, de stocker des identifiants numériques et des documents biométriques, et d’accélérer les services dans les domaines du voyage, de la santé et autres.

Acceptation obligatoire : Les très grandes plateformes en ligne, telles que Facebook, Google et autres, seront tenues d’accepter le portefeuille d’identité numérique de l’UE pour la connexion. Cela vise à renforcer la sécurité et la fiabilité des interactions en ligne.

Approbation formelle : Bien que l’accord entre les co-législateurs européens soit établi, il nécessite encore l’approbation des États membres et une approbation formelle. Ensuite, il sera officiellement publié dans le Journal officiel de l’UE, et le nouveau cadre d’identité numérique de l’UE entrera en vigueur.

Signatures électroniques : Par défaut, les portefeuilles numériques seront gratuits pour les personnes physiques. Cependant, les États membres peuvent prendre des mesures pour garantir que l’utilisation gratuite est limitée à des fins non professionnelles.

Le modèle économique du portefeuille : l’émission, l’utilisation et le retrait sont gratuits pour tous les citoyens naturels

Vérification des certificats électroniques d’attributs : Les États membres doivent fournir des mécanismes de vérification gratuits. Cela vise uniquement à vérifier l’authenticité et la validité des portefeuilles et des identités des parties faisant confiance.

Code du portefeuille : Les composants logiciels de l’application seront en code source ouvert. Cependant, les États membres disposent de la marge de manœuvre nécessaire. Ainsi, pour des raisons légitimes, certaines parties spécifiques peuvent ne pas être divulguées autres que celles installées sur l’appareil de l’utilisateur.

Compatibilité entre le portefeuille en tant que moyen d’identité électronique et le schéma sous-jacent sur lequel sont délivrées les cartes d’identité électroniques.

Implications et développements futurs

La création du portefeuille d’identité numérique de l’UE devrait avoir un impact important sur le marché du paiement. Cela s’explique par son utilisation pour les paiements, les autres services financiers et le stockage de documents numériques. La réglementation doit encore être formellement approuvée par le Parlement européen et le Conseil de l’UE. Si elle est approuvée, le portefeuille devrait être disponible dans deux ans.

Dernières paroles

L’accord provisoire sur le portefeuille d’identité numérique de l’UE représente une avancée majeure vers la création d’un certificat d’identité universel pour tous les Européens. Il vise à renforcer la sécurité, à donner aux citoyens un plus grand contrôle sur leurs données et à simplifier l’accès aux services en ligne. Les implications de cet accord sont importantes, avec des impacts potentiels sur différents secteurs, notamment la finance, la technologie et les services publics. Alors que l’accord avance vers son approbation et sa mise en œuvre formelles, il sera essentiel de surveiller ses progrès. Nous prévoyons également des développements dans le domaine de l’identité numérique au sein de l’UE.

