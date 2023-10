D’autres mises à jour HyperOS ont été annoncées, pas seulement pour les smartphones

Xiaomi, une célèbre entreprise technologique, commence une nouvelle ère d’avancements avec Xiaomi Hyper OS. Ils le sortiront sur différents appareils. La présentation englobe les téléphones portables et les tablettes, les télévisions et d’autres produits innovants. Pour montrer leur dévouement à la technologie avancée, Xiaomi introduira Hyper OS sur ces appareils. Plongeons dans les détails de ce rythme de sortie passionnant.

Plan de version officielle : téléphones portables et tablettes

Xiaomi prévoit de fournir une expérience utilisateur exceptionnelle avec sa version officielle. Le premier ensemble de modèles sera disponible à l’achat de décembre 2023 à janvier 2024. Les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi MIX Fold 3 sont deux appareils très attendus. Voici les principaux modèles prévus pour le premier lot :

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi K60 édition Extreme

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Gardez un œil sur l’annonce officielle pour des mises à jour sur les nouveaux modèles en cours de sortie. Notre liste de tous les appareils inclut tous les appareils Xiaomi, Redmi et POCO.

Plan de version de développement : téléphones portables et tablettes

Le plan de version de développement commencera en novembre 2023. Il rapprochera progressivement l’innovation des utilisateurs. Voici les modèles présentés dans le premier lot de versions de développement :

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi K60 Pro

Redmi K60

D’autres modèles seront ajoutés à la famille Xiaomi Hyper OS prochainement.

Télévision : modèles de téléviseur Xiaomi

L’engagement de Xiaomi envers l’innovation s’étend à la technologie de télévision. Les modèles de télévision compatibles, notamment le

Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED

Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED

Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED

s’apprêtent à introduire progressivement Hyper OS à partir de décembre 2023. Les utilisateurs pourront bénéficier d’une expérience de visionnage améliorée avec le Hyper OS de Xiaomi sur leurs smart TV.

Autres produits Xiaomi avec Hyper OS

L’ambition de Xiaomi ne s’arrête pas aux appareils mobiles et aux téléviseurs.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Smart Camera 3 Pro version PTZ, prévue pour décembre 2023

Xiaomi Sound Speaker

apporteront Hyper OS à ces produits innovants. De plus, cela démontre l’engagement de la marque à offrir un écosystème technologique fluide et interconnecté.

Notre avis

Le rythme de sortie de Xiaomi pour Hyper OS sur une gamme diversifiée d’appareils, des téléphones portables et des tablettes aux téléviseurs intelligents et aux autres produits innovants, souligne le dévouement de la marque à fournir une technologie de pointe à ses utilisateurs. Au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan de sortie, les consommateurs peuvent s’attendre à une multitude de nouvelles fonctionnalités améliorées qui révolutionneront leur expérience technologique. L’avenir de la technologie est là, et c’est Xiaomi Hyper OS qui mène la voie.

Veuillez noter que le plan de sortie est susceptible de changer en fonction des conditions de test, mais Xiaomi assure des mises à jour en temps opportun sur les ajustements ou les mises à jour. Restez connecté avec la communauté Xiaomi pour rester informé des derniers développements de ce parcours passionnant d’avancement technologique.

