Xiaomi annonce officiellement le nouveau HyperOS attendu. Tous les détails sont ici!

Aujourd’hui, Xiaomi a officiellement annoncé HyperOS. HyperOS est la nouvelle interface utilisateur de Xiaomi avec des applications système et des animations rafraîchies. À l’origine, MIUI 15 était prévu, mais un changement a été apporté par la suite. Le nom de MIUI 15 a été changé en HyperOS. Alors, que propose la nouvelle HyperOS ? Nous en avions déjà fait une critique avant la révélation de HyperOS. Maintenant, examinons tous les changements annoncés pour HyperOS !

Nouveau design de HyperOS

HyperOS a été accueilli par les utilisateurs avec de nouvelles animations système et une conception d’application repensée. Le nouveau HyperOS a subi d’importants changements dans la conception de l’interface. Les premiers changements sont visibles dans le centre de contrôle et le volet de notification. De plus, de nombreuses applications ont été redessinées pour ressembler à iOS, ce qui contribue à une expérience utilisateur améliorée.

Xiaomi a effectué de nombreux tests pour assurer une connectivité facile avec tous les produits. HyperOS a été développé pour permettre aux personnes de travailler rapidement avec la technologie. HyperOS, qui est maintenant présenté, dispose de quelques extensions du système d’exploitation propriétaire Vela. Selon les tests, la nouvelle interface fonctionne désormais plus rapidement. De plus, elle consomme moins d’énergie. Cela augmente la durée de vie de la batterie du smartphone et offre une excellente expérience utilisateur pendant de longues heures.

Nous avons dit que HyperOS améliore la connectivité entre les appareils. Les voitures, les montres intelligentes, les appareils électroménagers et de nombreux autres produits peuvent être facilement connectés. HyperOS est particulièrement apprécié pour cet aspect. Les utilisateurs peuvent désormais facilement contrôler tous leurs produits depuis leur smartphone. Voici les images officielles partagées par Xiaomi !

Xiaomi a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée Hypermind. Cette fonctionnalité vous permet de contrôler à distance les produits Mijia de Xiaomi. Habituellement, les produits Mijia sont uniquement vendus en Chine. Il ne serait donc pas approprié de s’attendre à ce que la nouvelle fonctionnalité soit disponible à l’échelle mondiale.

Xiaomi a déclaré que HyperOS est désormais une interface beaucoup plus fiable contre les vulnérabilités de sécurité. Les améliorations de l’interface ont contribué à rendre le système plus stable et fluide. Des partenariats ont été conclus avec de nombreux développeurs d’applications.

Enfin, Xiaomi a annoncé les premiers téléphones qui bénéficieront de HyperOS. HyperOS sera d’abord disponible sur la série Xiaomi 14. Plus tard, le K60 Ultra devrait être le 2e modèle avec HyperOS. En ce qui concerne les tablettes, le Xiaomi Pad 6 Max 14 sera la première tablette à recevoir HyperOS. Les autres smartphones commenceront à recevoir la mise à jour au premier trimestre 2024.