HONOR Magic6 prêt à transformer la technologie mobile avec LLM intégré

Aujourd’hui, la marque de technologie mondiale Honor a annoncé de nouveaux détails sur son prochain téléphone portable Honor Magic6. Selon l’entreprise, ce nouveau dispositif sera équipé du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 3. La société révèle également que ce dispositif mettra en valeur la puissance de son modèle de langage large (LLM) intégré. Lors du sommet Snapdragon 2023 à Hawaï, Honor a déclaré que son LLM a une taille de paramètre de sept milliards. Honor et Qualcomm collaborent et exploitent leur expertise pour prendre en charge le LLM intégré. Ils forment également un écosystème convivial qui permet une connexion facile et intelligente entre plusieurs appareils.

George Zhao, PDG de HONOR Device Co. Ltd a déclaré

“Chez HONOR, nous sommes déterminés à repousser les limites de l’innovation et à créer une expérience utilisateur plus intelligente et intuitive,” … “Nous nous engageons à exploiter la puissance de l’IA pour transformer la façon dont les personnes interagissent avec la technologie, la rendant plus fluide, personnalisée et impactante dans leur vie, sans compromis sur la confidentialité des utilisateurs. Nous sommes ravis de collaborer avec Qualcomm Technologies, qui partage notre vision de l’excellence centrée sur l’humain. De plus, nous continuerons à faire avancer l’innovation, en travaillant avec des partenaires constructeurs dans une collaboration ouverte pour façonner un avenir où l’IA permet à chacun d’enrichir sa vie.”

“Nous sommes ravis de travailler avec HONOR pour faire avancer les avancées technologiques grâce à des technologies de pointe”, a commenté Alex Katouzian, vice-président senior et directeur général, Mobile, Compute and XR Devices, Qualcomm Technologies, Inc..

“Nous avons hâte de travailler plus étroitement avec HONOR pour révolutionner la façon dont les personnes vivent, travaillent et se connectent, en créant des expériences transformatrices qui ouvriront de nouvelles possibilités dans le monde en constante évolution de l’IA.”

Lors de l’événement, HONOR a également présenté plusieurs fonctionnalités améliorées de connectivité MagicRing pour mettre en avant les efforts de collaboration entre les deux entreprises. Le Honor Magic6 utilisera également ces fonctionnalités.

Le LLM intégré à Honor Magic6 est différent du LLM Cloud

Le LLM intégré à Honor est bien différent des LLM Cloud populaires. Sa fonctionnalité est liée à l’utilisateur, de sorte qu’il offre un service personnalisé en fonction des besoins de l’utilisateur. Cela est différent des LLM Cloud qui utilisent des ensembles de données accessibles au public. Honor et Qualcomm ont dû travailler ensemble pour créer un LLM intégré que les utilisateurs peuvent apprécier dans leurs activités quotidiennes. Ils se sont concentrés sur trois domaines clés comme indiqué ci-dessous

Performance

Efficacité

Confidentialité de l’utilisateur

Les efforts conjoints ont abouti à des optimisations qui permettent à la plateforme mobile de tirer pleinement parti du LLM. La société affirme que cette fonctionnalité ne consomme pas une grande quantité d’énergie. Honor prétend également que la protection des données garantit que toutes les données des utilisateurs restent sûres et sécurisées sur l’appareil.

Le LLM intégré avec sept milliards de paramètres ouvrira une nouvelle ère de l’IA générative selon Honor. La société a également présenté la puissance de son IA dans la vidéo ci-dessous. Honor a publié la démonstration vidéo de l’IA (vidéo ci-dessous) lors de sa présentation. Avec une simple commande pour l’assistant vocal intelligent intégré YOYO, les utilisateurs peuvent facilement créer de courtes vidéos à partir de photos et de séquences stockées sur leurs appareils. Les modèles, les thèmes et la musique des vidéos peuvent également être personnalisés, avec plus de commandes pour des résultats personnalisés.

Vidéo de démonstration de l’IA intégrée d’Honor

Plus de fonctionnalités d’Honor

Lors du Snapdragon Summit 2023, Honor a également présenté une interaction multimodale basée sur le suivi des yeux appelée Magic Capsule. La société a également présenté les trois principales fonctionnalités de MagicRing. Ces fonctionnalités sont les suivantes

Caméra connectée

Saisie connectée

Partage d’écran multi-appareils.

En tirant parti de la dernière technologie Snapdragon Seamless, MagicRing permet une plus grande variété de données à circuler de manière transparente entre les appareils. Honor affirme que cette nouvelle technologie est plus stable et plus économe en énergie que jamais.

À l’avenir, Honor a déclaré qu’il restera ouvert à la collaboration avec des partenaires constructeurs mondiaux. La société continuera à cultiver un écosystème de technologie IA intégrée. Honor révèle également qu’elle continuera à contribuer à l’ensemble de l’industrie grâce à une innovation axée sur l’humain pour un avenir intelligent.

À propos de HONOR

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan de dispositifs intelligents. Il est déterminé à devenir une marque de technologie emblématique à l’échelle mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Avec une attention constante sur la R&D, il s’engage à développer une technologie qui donne le pouvoir aux personnes du monde entier de dépasser les limites, leur offrant la liberté de réaliser et d’en faire plus. De plus, l’entreprise propose une gamme de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et wearables de haute qualité adaptés à tous les budgets. Le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables d’HONOR permet aux personnes de devenir une meilleure version d’elles-mêmes.