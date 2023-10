Un robot qui se déplace pour stocker l’énergie du soleil ? Voici le Solar Mars Bot de Jackery

Le fabricant d’équipements énergétiques Jackery vient de lancer son tout dernier produit innovant : le Solar Mars Bot. Cette invention repousse les limites de l’énergie verte en intégrant une gamme de technologies de pointe. Récemment récompensé du prix des Meilleures Inventions 2023 par le magazine Time dans la catégorie Énergie Verte, le Solar Mars Bot est un dispositif de stockage d’énergie mobile conçu pour une utilisation en extérieur.

Le Solar Mars Bot : Une Technologie Avancée

Le Solar Mars Bot est un dispositif intelligent de stockage d’énergie photovoltaïque monté sur des roues. Il est équipé de capteurs 4G, d’un radar laser et de modules de caméra pour détecter et éviter les obstacles, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur.

Son atout majeur réside dans ses panneaux solaires qui, grâce à un bras pivotant et à des capteurs sophistiqués, sont capables de suivre automatiquement la trajectoire du soleil, maximisant ainsi la production d’énergie les jours ensoleillés sans nécessiter d’intervention humaine.

Stockage d’Énergie de Haute Performance

L’énergie produite est stockée dans une batterie au phosphate de fer et au lithium haute performance, répondant aux normes de sécurité les plus strictes.

Le Solar Mars Bot offre également une large gamme de connexions, y compris des prises de terre, des ports USB-C et -A, permettant d’alimenter une variété d’appareils énergivores.

Caractéristiques Techniques du Solar Mars Bot

En termes de caractéristiques techniques, le Solar Mars Bot est une véritable prouesse d’ingénierie. Son design astucieux lui permet de maximiser l’utilisation de l’énergie solaire, tout en offrant des avantages intéressants pour les utilisateurs.

Il peut être connecté au réseau électrique pour stocker de l’énergie lorsque l’alimentation est suffisante, ce qui le rend idéal pour les situations d’urgence et contribue à réduire les coûts d’électricité. De plus, son fonctionnement automatisé garantit que les utilisateurs n’ont pas à se soucier de la gestion de l’énergie.

Dimensions : Longueur x Largeur : 1140 mm x 815 mm

Épaisseur : 810 mm

Poids : 70 kg

Capacité de Stockage : 5000 Wh

Puissance : 3000 Wh

Puissance des Panneaux Solaires : 600 W</

Design et Matériaux de Haute Qualité

Enfin, le Solar Mars Bot mise également sur l’esthétique et l’utilisation de matériaux de haute qualité. Son design moderne combine les panneaux solaires et le système de stockage d’énergie de manière simple et efficace. Les matériaux utilisés, tels que les plastiques d’ingénierie de haute résistance et l’alliage d’aluminium léger, devraient offrir une bonne durabilité, tandis que les panneaux solaires utilisent une technologie de laminage ETFE pour maximiser l’efficacité énergétique.