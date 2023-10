Série Vivo X100 devrait faire ses débuts avec la DRAM LPDDR5T

Avec le lancement du Snapdragon 8 Gen 3 et la sortie imminente du Dimensity 9300, les fabricants de chipsets sont prêts pour la prochaine génération de smartphones phares. En arrière-plan, les fabricants de smartphones travaillent déjà sur leurs nouveaux appareils phares. Xiaomi travaille sur le Xiaomi 14, OnePlus sur le OnePlus 12 et Vivo travaille sur la série Vivo X100. La dernière itération de la série Vivo X100 arrive bientôt et, une fois de plus, nous prévoyons des améliorations massives dans la technologie des caméras. Cependant, les nouveaux fleurons verront également des améliorations dans d’autres aspects tels que la technologie DRAM.

Le Vivo X100 inaugure la norme LPDDR5T dans les smartphones

Selon une source fiable, tous les smartphones de la série Vivo X100 proposeront la dernière DRAM disponible sur le marché. Le LPDDR5T est la norme la plus récente et vise à remplacer la DRAM LPDDR5X que l’on trouve sur la plupart des fleurons actuels. Le nom signifie Low Power Double Data Rate 5 Turbo et offre des vitesses de fonctionnement pouvant atteindre 9,6 Gbit/s, ce qui est 12,5 % plus rapide que la norme DRAM LPDDR5X des fleurons actuels. Avec la nouvelle technologie, la série Vivo X100 sera plus rapide que les smartphones actuels et plus efficace en multitâche. Selon SK Hynix, ce n’est pas exactement une nouvelle génération, mais c’est tout de même une grande amélioration pour la technologie actuelle. La technologie a été introduite plus tôt cette année et devrait également apparaître dans les produits d’IA et de RA/RV.

La série Vivo X100 sera composée des modèles Vivo X100, X100 Pro et X100 Pro+. Ils bénéficieront tous deux des chipsets phares haut de gamme, le prochain Dimensity 9300 de MediaTek et le nouveau Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, la version Dimensity bénéficiant de la prise en charge de la nouvelle norme DRAM LPDDR5T. Tous les téléphones Vivo X100 seront également compatibles avec le stockage UFS 4.0 et bénéficieront de l’optique ZEISS avec la dernière technologie de stabilisation de l’image de Vivo.

La série Vivo X90 a été lancée à la fin de l’année dernière, nous nous attendons donc à ce que le Vivo X100 apparaisse également à la fin de cette année.