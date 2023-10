Instagram sur Android obtient une prise en charge des icônes d’application à thème dynamique

Pendant cette période de l’année dernière, Android 13 a fait les gros titres pour avoir pris en charge le thème dynamique des icônes. C’est la prochaine étape logique pour personnaliser l’écran d’accueil selon les préférences de l’utilisateur. Après cela, plusieurs applications grand public sont devenues des précurseurs, y compris les propres applications de Google. Cependant, certaines applications sociales comme Instagram n’ont pas donné la priorité à la prise en charge des thèmes.

Au cœur, les icônes thématiques utilisent les mêmes directives de conception de Material You. Le moteur de thématisation Monet d’Android sélectionne les couleurs principales de votre fond d’écran actif pour ce processus. Ensuite, il associe les teintes pour offrir un schéma de couleurs cohérent mais contrasté appliqué à tous les éléments. Ces éléments comprennent le bouton de bascule des paramètres rapides, le volet de notifications et les éléments de l’application. Mais pendant un certain temps, de nombreuses applications n’ont pas adopté l’icône thématique, ce qui incluait Instagram.

Est-ce que la fonctionnalité de thématisation forcée des icônes a fonctionné pour Instagram ?

Pendant la phase bêta, une version d’Android 13 offrait la possibilité de forcer la thématisation des icônes sur les applications. Cette fonctionnalité forcée visait à offrir une meilleure esthétique même si l’application que vous souhaitez modifier ne l’a pas adoptée. La fonctionnalité a bien fonctionné, mais elle avait quelques défauts. Mais elle n’a pas affecté l’icône de l’application Instagram.

Malheureusement, Meta (la société mère d’Instagram) n’a pas fourni un support complet pour cette fonctionnalité. Mais dans un récent message sur Telegram, Mishaal Rahman, un expert d’Apex Android, a partagé que la version v307.0.0.0.30 incorpore enfin la thématisation dynamique. Cela signifie que toute personne qui mettra à jour l’application vers cette version devrait voir l’icône de l’application emprunter automatiquement les couleurs du fond d’écran actif. (Lien vers le Google Play Store)

Maintenant, bien que Meta ait mis à jour Instagram pour la thématisation dynamique, Facebook a toujours l’icône bleu vif. D’autres applications de médias sociaux, telles que Reddit, Twitter, X et LinkedIn, ont déjà adopté les icônes thématiques. Mais espérons que Meta publiera bientôt une mise à jour pour Facebook. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.