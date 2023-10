35 commandes Linux essentielles pour les débutants

Linux est l’un des choix les plus populaires pour les systèmes d’exploitation parmi les développeurs. Le domaine composé de plusieurs distributions telles que Ubuntu, Linux Mint, Debian et d’autres est connu de ceux qui aiment mettre les mains dans le cambouis. Les systèmes d’exploitation basés sur Linux nécessitent souvent aux utilisateurs de taper des commandes dans le terminal pour une fonctionnalité appropriée. Les distributions Linux modernes, telles que Ubuntu ou PopOS, disposent de boutiques d’applications, mais vous effectuerez toujours de nombreuses tâches avec quelques commandes dans le terminal. Par conséquent, si vous souhaitez plonger dans le monde de Linux, nous avons préparé cet article intéressant avec quelques-unes des 25 commandes Linux essentielles que vous devez connaître avant de passer à Linux.

Les commandes ci-dessous incluent des commandes Unix de base telles que ls, cat, cp, mv, grep, etc. Nous parlerons également de certains raccourcis qui peuvent vous aider à prendre le contrôle de votre système d’exploitation de manière plus rapide et efficace. Armé de ces connaissances, vous pouvez rapidement vous adapter à Linux et exploiter pleinement la puissance de la ligne de commande. Sans plus attendre, explorons certaines des commandes Linux les plus essentielles.

Présentation de la commande Linux et explication de son interface

La ligne de commande Linux est un outil puissant qui permet à l’utilisateur d’effectuer diverses tâches. C’est l’une des principales façons dont les utilisateurs peuvent interagir avec le système d’exploitation Linux. Elle offre un accès à plusieurs outils qui peuvent vous aider à accomplir rapidement et efficacement votre travail. Avec ces commandes, il est possible de comprendre Linux et toutes ses capacités.

Pour ceux qui ne le savent pas, la ligne de commande Linux est essentiellement une interface utilisateur basée sur du texte qui administre l’ordinateur. Les utilisateurs peuvent taper des commandes que le système d’exploitation exécutera. La ligne de commande effectue des tâches similaires à celles d’une application classique avec une interface utilisateur graphique (GUI). Cependant, les processus sont exécutés sans éléments visuels, ce qui la rend moins conviviale. C’est une des raisons pour lesquelles Linux est souvent associé aux utilisateurs avancés. L’avantage est que vous pouvez exécuter des tâches avantageuses en tapant simplement des commandes, sans avoir besoin de passer par de multiples fenêtres d’une application.

Les avantages de l’utilisation de la commande Linux

Il y a plusieurs avantages à utiliser la commande Linux (ou Terminal) pour exécuter des tâches. Nous en listerons quelques-uns ci-dessous:

C’est plus rapide car vous n’avez pas besoin de cliquer ou de faire glisser des applications ou des fenêtres, vous pouvez accomplir des tâches plus rapidement en utilisant la ligne de commande. C’est très utile si vous souhaitez rapidement exécuter plusieurs commandes.

Une fois que vous maîtrisez les commandes principales et que vous vous familiarisez avec elles, il sera plus facile de se les rappeler et d’exécuter des tâches.

La ligne de commande offre un accès à de puissants outils pour vous aider à accomplir des tâches rapidement et efficacement. Par exemple, si vous avez besoin de rechercher un fichier particulier ou une chaîne de texte, vous pouvez utiliser la commande grep, qui est puissante et rapide.

La ligne de commande est accessible depuis n’importe où avec une connexion Internet, ce qui la rend pratique et rapide pour se connecter à un système distant.

35 commandes Linux essentielles pour les débutants

Après l’introduction, plongeons dans les commandes essentielles que vous devez connaître pour commencer votre voyage dans Linux. En connaissant ces bases, vous serez prêt à découvrir le système d’exploitation de manière plus pratique. Au lieu de passer par une longue courbe d’apprentissage d’essais et d’erreurs, ces commandes vous aideront à accomplir plus rapidement vos tâches.

Ouvrir le terminal

Pour ouvrir le terminal où vous taperez la plupart des commandes, vous pouvez appuyer sur Ctrl + Alt + T. Vous pouvez également rechercher l’icône du Terminal ou l’application à l’intérieur de votre distribution Linux. Savoir dans quelle application vous exécuterez les commandes est le point de départ. Maintenant, plongeons dans les commandes.

1 – Commande man

La commande man est utilisée pour afficher les pages manuelles d’une commande particulière. Elle fournit des informations détaillées sur le fonctionnement d’une commande, sa syntaxe et ses options. C’est l’une des commandes Linux les plus cruciales.

Syntaxe: « man <commande> ». Exemple: « man ls »

2 – Commande touch

La commande touch crée un fichier vide dans le répertoire actuel.

Syntaxe: « touch <nom du fichier> ». Exemple: « touch exemple.txt ».

3 – Commande echo

La commande echo affiche une ligne de texte sur l’écran. Elle peut imprimer des variables ou simplement afficher du texte dans la fenêtre du terminal.

Syntaxe: « echo <chaîne> ». Exemple: « echo « Bonjour le monde ».

4 – Commande rm

La commande rm supprime un fichier du répertoire actuel et c’est l’une des commandes Linux les plus importantes.

Syntaxe: « rm <nom du fichier> ». Exemple: « rm exemple.txt ».

5 – Commande pwd

La commande pwd affiche le chemin du répertoire de travail actuel.

6 – Commande rmdir

La commande rmdir supprime un répertoire vide du répertoire de travail actuel.

Exemple: « rmdir exemple_repertoire ».

7 – Commande cd

La commande cd permet de changer le répertoire de travail actuel.

Exemple: « cd /home/utilisateur »

8 – Commande cat

La commande cat affiche le contenu d’un fichier texte. C’est l’une des commandes Linux les plus utilisées.

9 – Commande vget

La commande vget est utilisée pour télécharger un fichier.

10 – Commande mkdir

La commande mkdir vous permet de créer un nouveau répertoire.

11 – Commande tar

Vous permet d’archiver des fichiers sans compression au format TAR.

12 – Commande Zip et Unzip

Celle-ci permet de créer et d’extraire une archive ZIP.

13 – Commandes nano, vi et jed

Cela permet de modifier un fichier avec un éditeur de texte.

14 – Commande awk

La commande awk trouve et manipule des motifs dans un fichier.

15 – Commande cut

Elle sectionne et imprime des lignes à partir d’un fichier.

16 – Commande locate

Recherche les fichiers dans la base de données du système.

17 – Commande sudo

Exécute une commande en tant que superutilisateur

18 – Commande su

Exécute des programmes dans l’interpréteur de commandes actuel en tant qu’autre utilisateur.

19 – Commandes useradd et userdel

Crée et supprime un compte utilisateur.

20 – Commande chmod

Modifie les droits de lecture, d’écriture et d’exécution d’un fichier.

21 – Commande head

Elle affiche les dix premières lignes d’un fichier.

22 – Commande tail

Imprime les dix dernières lignes d’un fichier.

22 – Commande diff

Compare le contenu de deux fichiers et leurs différences

23 – Commande tee

Imprime les sorties de commandes dans le terminal et dans un fichier.

24 – Commande chown

Modifie la propriété d’un fichier, d’un répertoire ou d’un lien symbolique.

25 – Commande ps

Crée une capture instantanée de tous les processus en cours d’exécution.

26 – Commande uname

Affiche des informations sur le Core, le nom et le hardware de votre machine.

27 – Commande hostname

Affiche le nom d’hôte de votre système.

28 – Commande time

Calcule le temps d’exécution d’une commande.

29 – Commande systemctl

Gère les services système.

30 – Commande shutdown

Éteint ou redémarre le système.

31 – Commande ping

Vérifie la connectivité réseau du système.

32 – Commande watch

Exécute une autre commande en continu.

33 – Commande jobs

Affiche les processus en cours d’exécution dans un shell avec leurs états.

34 – Commande kill

Met fin à un processus en cours d’exécution.

35 – Commande netstat

Affiche les informations réseau du système, telles que le routage et les sockets.

Notre avis – Les commandes Linux essentielles vous transformeront en utilisateur avancé

Si vous prévoyez de plonger dans le monde de Linux, il est important de se familiariser avec les commandes essentielles. Dans cet nouvel environnement, vous trouverez le Terminal comme un excellent allié pour exécuter des tâches et effectuer des actions dans le système. Avec la connaissance des commandes Linux de base et des raccourcis, vous serez capable de prendre le contrôle de votre système plus rapidement et plus efficacement. La liste ci-dessus comprend des commandes importantes telles que ls, cat, cp, mv, grep et bien d’autres. Il y a aussi des raccourcis utiles qui feront partie de votre voyage avec le nouveau système d’exploitation. Avec cette connaissance, vous passerez rapidement du statut de novice à celui d’utilisateur avancé.

C’est une longue liste pour commencer, mais la pratique mène à la perfection. Avec la pratique, vous apprendrez toutes les commandes et les utiliserez de manière naturelle. Elles vous permettront de devenir un expert du système d’exploitation Linux.