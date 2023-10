Le Pakistan et la Chine signent un protocole d’accord sur les stations de recherche lunaires

Le Pakistan a récemment signé un protocole d’accord (MOU) avec la Chine pour rejoindre le projet de Station de Recherche Lunaire Internationale (ILRS). Le projet ILRS est dirigé par la Chine et vise à construire une base lunaire permanente dans les années 2030. Le projet est considéré comme un concurrent potentiel du programme Artemis dirigé par la NASA. Le MOU intitulé « Mémorandum d’entente sur la coopération en matière de stations de recherche lunaires » marque la participation officielle du Pakistan au programme international de station de recherche lunaire.

Le projet ILRS est considéré comme un concurrent potentiel du programme Artemis de la NASA. Comme pour le programme Artemis des États-Unis, les accords entre la Chine et les partenaires constructeurs plus petits dans leurs projets lunaires respectifs sont cruciaux. Les contributions et les retours réels en termes de hardware, de financement, de politique et de ressources humaines restent à voir.

Contexte de l’ILRS

L’ILRS est une base lunaire prévue qui est dirigée par l’Administration Spatiale Nationale de Chine (CNSA) et Roscosmos. Le projet ILRS vise à construire une base lunaire permanente dans les années 2030, avec des missions précurseurs dans les années 2020. Il s’agit d’une installation expérimentale scientifique évolutive et durable qui fonctionne de manière autonome à la surface de la lune et en orbite. Le projet ILRS est proposé par la Chine et doit être construit conjointement par de nombreux pays. Le projet vise à établir une plate-forme de recherche et un complexe d’infrastructures sur la surface de la lune et en orbite, avec la possibilité d’exploration et de recherche à long terme.

La Chine a annoncé en avril 2023 la création de l’Organisation de Coopération de la Station de Recherche Lunaire Internationale (ILRSCO) pour coordonner et gérer le projet. Le projet ILRS a attiré des partenaires constructeurs tels que la Russie, le Pakistan, les Émirats Arabes Unis et l’Organisation de Coopération Spatiale Asie-Pacifique.

La prochaine étape de l’exploration lunaire de la Chine sera le lancement du satellite relais lunaire Queqiao-2 en début d’année prochaine. Cela sera suivi de la mission de retour d’échantillons Chang’e-6 du côté éloigné de la lune, qui devrait être lancée mi-2024.

Plusieurs sites possibles pour une ILRS chinoise dans la région polaire sud de la lune ont été identifiés. Les objectifs scientifiques et techniques du projet ILRS comprennent la recherche lunaire, l’exploration et la vérification technologique, le support aux missions lunaires habitées avec l’ILRS achevée et l’expansion et la maintenance des modules selon les besoins.

Le Pakistan rejoint le projet ILRS de la Chine

Le Pakistan a officiellement rejoint le projet ILRS il y a quelques jours. Zhang Kejian, l’administrateur de l’Administration Spatiale Nationale de Chine (CNSA), et Moin ul Haque, l’ambassadeur du Pakistan en Chine, ont signé un protocole d’accord entre le CNSA et la Commission de Recherche Spatiale et de la Haute Atmosphère du Pakistan (SUPARCO). Le protocole d’accord couvre notamment les aspects techniques et opérationnels du programme de base lunaire chinois.

Les deux parties travailleront ensemble sur la station internationale de recherche scientifique lunaire et établiront un groupe d’experts. Elles montreront conjointement leurs objectifs et leurs intentions en matière de sujet, de conception conjointe et de partage de données. Les deux parties analyseront les données ensemble et formeront des experts dans le domaine.

L’implication du Pakistan dans le projet ILRS

L’implication du Pakistan dans le projet ILRS n’est pas nouvelle. Il est déjà impliqué dans la mission de retour d’échantillons lunaires Chang’e-6, qui devrait être lancée mi-2024. Le Pakistan travaille sur le satellite miniature ICUBE-Q pour la mission en coopération avec l’Université Jiaotong de Shanghai.

Le Pakistan et la Chine sont partenaires constructeurs stratégiques dans le secteur spatial depuis trois décennies. Depuis 1992, la Chine a aidé le Pakistan à développer et à lancer des satellites de communication et des satellites de télédétection, entre autres. En juin 2023, le directeur de l’agence spatiale du Pakistan a visité le Laboratoire d’Exploration de l’Espace Profond à Hefei pour identifier les rôles spécifiques qu’il pourrait jouer dans le projet ILRS et signer un accord de coopération.

L’ILRS est dirigé par la Chine. Elle a pris la tête en signant un protocole d’accord sur la coopération dans la construction de l’ILRS avec la Russie en 2021. Elle a également prévu de travailler avec la région spatiale Asie-Pacifique, ce qui inclut les Émirats Arabes Unis, le Venezuela, l’Afrique du Sud, l’Azerbaïdjan, le Pakistan et d’autres pays et groupes.

L’ILRS est un important projet de coopération en génie qui construira des installations scientifiques expérimentales à la surface de la lune et en orbite lunaire. Il effectuera également des activités de recherche scientifique multidisciplinaires et multicibles. Cela inclut l’exploration et l’utilisation de la lune elle-même, les observations basées sur la lune, les expériences scientifiques de base et la vérification technique. Il y aura également des opérations autonomes à long terme, avec une participation humaine à l’avenir.

Étapes de mise en œuvre de l’ILRS

Wu Weiren, concepteur en chef du projet d’exploration lunaire de la Chine et directeur du Laboratoire d’Exploration de l’Espace Profond, déclare que l’ILRS sera mis en œuvre progressivement en trois phases :

Phase 1 : Il s’agit de la phase de planification, et elle achèvera le modèle de base d’ici 2028. Elle effectuera des tests de vérification de l’exploration de l’environnement lunaire et de l’utilisation des ressources dans cette phase.

Phase 2 : Dans cette phase, un modèle complet sera prêt avant 2040. Ce modèle effectuera des expériences scientifiques et des détections de l’environnement spatial du soleil, de la Terre et de la Lune. La constellation de navigation et de communication Queqiao sera construite pour servir les alunissages habités. Elle servira également à l’exploration de l’espace profond de Mars, de Vénus et d’autres endroits.

Phase 3 : À cette étape, une station de recherche scientifique lunaire sera construite. Elle évoluera progressivement d’une station de recherche scientifique à une base lunaire pratique et multifonctionnelle.

En plus des trois phases ci-dessus, Li Guoping, ingénieur en chef de l’Administration Nationale de l’Espace, a donné la quatrième phase du projet d’exploration lunaire de la Chine. Cette phase concerne l’exploration et l’échantillonnage de l’espace profond. Lors de la session plénière du 74e Congrès International d’Astronautique (IAC), la Chine a énuméré les missions d’exploration spatiale suivantes :

Le satellite relais Queqiao-2 sera lancé en mars 2024

Chang’ E-6 sera lancé en 2024

Le retour d’échantillons d’astéroïdes Tianwen-2 sera lancé en 2025

Chang’ E-7 sera lancé en 2026

Chang’ E-8 sera lancé en 2028

Le retour d’échantillons de Mars Tianwen-3 sera lancé en 2028

La sonde Jupiter Tianwen-4 sera lancée en 2030

La Chine prévoit de lancer un alunissage habité en 2030

Notre avis

La signature du MOU entre le Pakistan et la Chine pour rejoindre le projet ILRS est une étape importante vers l’implication du Pakistan dans le projet. Le projet ILRS vise à construire une base lunaire permanente dans les années 2030. L’implication du Pakistan dans la mission de retour d’échantillons lunaires Chang’e-6 et le satellite miniature ICUBE-Q pour la mission en coopération avec l’Université Jiaotong de Shanghai montrent son engagement envers le projet. Cependant, le Pakistan et la Chine sont partenaires constructeurs stratégiques dans le secteur spatial depuis trois décennies. Ces pays continueront probablement à coopérer à l’avenir.