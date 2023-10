Tesla Model 3 Highland livrée en Allemagne pour la première fois

Tesla a commencé à livrer son modèle 3 « Highland » révisé en Allemagne, comme le montre un nouvel ensemble de photos. La version mise à jour du modèle 3 de Tesla, appelée « Projet Highland », a été repérée en train de circuler en Allemagne et en France ces deux derniers jours. Le premier modèle 3 « Highland » sous des enveloppes lourdes a été repéré en Allemagne. La voiture est peinte en couleur argent métallisé minuit et des caractéristiques spéciales peuvent être vues en arrière-plan.

La livraison a été effectuée au store Tesla de Bielefeld, en Allemagne. Les images ont été prises par quelqu’un nommé « bei i3sMichael » et partagées sur X par @planwerk.

La photo montre également les roues aérodynamiques de la Model 3 Highland pendant que le véhicule est branché pour la recharge à l’extérieur du centre de service de Bielefeld. La voiture a été exposée dans les salles d’exposition italiennes ce mois-ci, après son lancement en Asie, en Europe et dans d’autres marchés. Les premières livraisons de la Model 3 Highland en Chine sont également prévues pour la fin de ce mois-ci.

La nouvelle Model 3 Highland a également été repérée circulant sur une portion de l’autoroute allemande célèbre, l’Autobahn. En analysant les images, il semble que la voiture soit en réalité un modèle 3 plus récent, étant donné que le camouflage, les réflecteurs arrière et les feux arrière sont identiques à ceux des prototypes précédents repérés aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Chine. La voiture a une malle de coffre traditionnelle. La nouvelle Model 3 Highland a des ornements chromés autour des fenêtres et des poignées de porte.

La livraison du modèle 3 Highland en Allemagne est une étape importante pour Tesla. L’Allemagne est l’un des plus grands marchés de véhicules électriques en Europe. Tesla a repoussé les dates de livraison estimées pour les nouveaux modèles 3 en Europe.

Notre avis

La livraison de la Tesla Model 3 Highland en Allemagne est une étape importante pour Tesla. L’Allemagne est l’un des plus grands marchés de véhicules électriques en Europe. La Model 3 Highland révisée a été repérée en train de circuler sur une portion de l’autoroute allemande célèbre, l’Autobahn. Il semble que la voiture soit en réalité une Model 3 révisée. La voiture a une malle de coffre traditionnelle et des ornements chromés autour des fenêtres et des poignées de porte. Tesla a peut-être voulu voir comment le groupe motopropulseur se comporte lorsqu’il est soumis à des contraintes sur les routes à grande vitesse du pays, connues sous le nom d’Autobahn. De même, il a peut-être voulu mesurer l’efficacité et voir comment le système de suspension se comporte lors de la conduite sur différents types d’asphalte européens.