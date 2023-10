Apple publie iOS 17.1 RC2 pour résoudre le problème d’écran brûlé et d’autres problèmes

Apple a publié iOS 17.1 Release Candidate 2 (RC2) pour les modèles d’iPhone 15. Il s’agit d’une mise à jour du logiciel iOS 17.1 RC. Cette mise à jour concerne les quatre modèles d’iPhone 15 et de la série Pro, et il s’agit d’une version de test. La version stable officielle de cette mise à jour sera disponible dans quelques jours. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les versions de test, nous vous recommandons d’attendre l’arrivée de la version stable. Cet article abordera les nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs incluses dans iOS 17.1 RC2, avec une description de la procédure de téléchargement de la mise à jour.

Qu’est-ce que iOS 17.1 RC2 ?

iOS 17.1 RC2 est une version mise à jour de la mise à jour logicielle iOS 17.1 Release Candidate pour les modèles iPhone 15. Elle comprend des corrections de bugs, des améliorations et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone. Les notes de version de la première version RC d’iOS 17.1 indiquaient qu’elle « corrige un problème pouvant entraîner une persistance de l’image affichée ». Cependant, il n’est pas clair si ce problème a été entièrement résolu dans RC2.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs dans iOS 17.1 RC2 ?

iOS 17.1 RC2 comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs, notamment :

Correction de l’image gravée à l’écran :

L’un des problèmes clés résolus dans iOS 17.1 RC2 est l’image gravée à l’écran, un phénomène où une image ou un motif est « gravé » dans l’écran après avoir été affiché pendant une période prolongée. Ce problème a été signalé par certains utilisateurs d’iPhone 15, et Apple a publié RC2 pour y remédier.

Transferts AirDrop via Internet :

iOS 17.1 RC2 introduit la possibilité de continuer les transferts AirDrop via Internet lorsque vous sortez de la portée d’AirDrop. Cela signifie que lorsque les utilisateurs se trouvent hors de la portée d’AirDrop, ils peuvent continuer à transférer du contenu via Internet.

Améliorations de StandBy et Apple Music :

La mise à jour apporte de nouvelles options de contrôle après l’extinction de l’écran. Seuls les iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max prennent en charge cette mise à jour.

Cette version inclut des améliorations de StandBy et Apple Music.

Les favoris incluent désormais des chansons, des albums et des listes de lecture, et les utilisateurs peuvent filtrer la bibliothèque pour afficher leur contenu favori.

Introduit une nouvelle collection de pochettes d’album qui ajuste dynamiquement les couleurs en fonction de la musique de votre liste de lecture.

Des suggestions de chansons apparaissent en bas de chaque liste de lecture, ce qui permet d’ajouter facilement de la musique correspondant à l’ambiance de la liste de lecture

Indicateur de lampe torche sur Dynamic Island :

Auparavant limité aux modèles d’iPhone 15 Pro, l’indicateur de lampe torche sur Dynamic Island est désormais disponible pour l’iPhone 14 Pro et tous les modèles d’iPhone 15.

AirDrop avec les données mobiles :

Présenté lors de la conférence WWDC 2023, vous pouvez désormais continuer à envoyer et recevoir du contenu lorsque le Wi-Fi est indisponible lors d’un AirDrop.

Réglages du mode StandBy :

Le mode StandBy dispose désormais de quelques options de personnalisation. Les utilisateurs peuvent choisir de l’éteindre automatiquement, après 20 secondes ou jamais.

Mise à niveau et corrections de bugs

Option permettant de sélectionner des albums spécifiques à utiliser avec le photo shuffle sur l’écran verrouillé

Prise en charge des clés dans l’application Home pour les serrures de porte Matter.

Amélioration de la fiabilité de la synchronisation des paramètres Temps d’écran entre les appareils

Correction d’un problème pouvant entraîner la réinitialisation des paramètres importants de confidentialité des emplacements lors du transfert ou de l’appariement d’une Apple Watch pour la première fois.

Résolution d’un problème où les noms des appelants peuvent ne pas s’afficher lorsque vous êtes en communication pendant un autre appel

Résolution d’un problème où les sonneries personnalisées et achetées peuvent ne pas apparaître en tant qu’options de sonnerie texte

Correction d’un problème pouvant rendre le clavier moins réactif

Détection optimisée des accidents de voiture (pour tous les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 15)

Résolution d’un problème pouvant entraîner une persistance de l’image affichée

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple

Comment télécharger iOS 17.1 RC2 ?

Les développeurs peuvent télécharger la nouvelle version à partir du lien fourni dans les notes de version. Alternativement, les utilisateurs peuvent visiter la page Paramètres > Général > Mise à jour logicielle et choisir iOS 17 Developer Beta dans la liste des mises à jour bêta.

Notre avis

Apple a publié la deuxième version candidate (RC) d’iOS 17.1. iOS 17.1 RC2 est une version mise à jour de la mise à jour logicielle iOS 17.1 Release Candidate pour les modèles d’iPhone 15. Il s’agit de la dernière version officielle du logiciel iPhone pour la plupart de ses derniers modèles. La version RC est disponible uniquement pour les modèles d’iPhone 15, y compris les modèles Pro. Elle comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs, avec un accent sur la résolution des problèmes d’image gravée à l’écran et d’autres problèmes.

Elle apporte également des corrections pour des problèmes présents dans la version RC précédente. Il existe des mises à jour pour gérer les problèmes de chauffage des modèles iPhone 15. De plus, elle améliore la sécurité en convertissant les mots de passe en texte brut en mots de passe chiffrés non réversibles de type 9. Il est important de noter que la version RC n’est pas la version finale d’iOS 17.1, et qu’il peut y avoir des fonctionnalités et des améliorations supplémentaires dans la version finale. La date de sortie officielle d’iOS 17.1 est prévue pour le 24 octobre 2023.

Dans l’ensemble, la nouvelle version iOS 17.1 RC2 résout certains des problèmes présents dans la version RC précédente. Elle améliore également les performances des modèles d’iPhone 15. Cependant, il est important d’attendre la version finale d’iOS 17.1 avant de tirer des conclusions sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations.