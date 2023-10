Samsung lance la carte mémoire SD Pro Ultimate

Samsung a récemment lancé son nouveau modèle de carte mémoire phare UHS-I, la PRO Ultimate, sous les formats microSD et SD standard. Les nouvelles cartes mémoire sont conçues pour répondre aux besoins des photographes professionnels et des créateurs de contenu qui nécessitent des cartes mémoire rapides et fiables pour maximiser leur productivité dans leurs flux de travail créatif. La gamme PRO Ultimate offre une capacité allant jusqu’à 512 gigaoctets (Go) et une vitesse de lecture séquentielle remarquable pouvant atteindre 200 mégaoctets par seconde (Mo/s). Les nouvelles cartes microSD et SD PRO Ultimate de Samsung offrent des vitesses de lecture/écriture de premier ordre grâce à l’adoption de l’interface UHS-I.

Vitesses de lecture et écriture de premier ordre grâce à l’interface UHS-I

Les nouvelles cartes microSD et SD PRO Ultimate de Samsung offrent des vitesses de lecture/écriture de premier ordre grâce à l’adoption de l’interface UHS-I. La carte microSD PRO Ultimate présente une classe de performance d’application 2 (A2), facilitant des performances élevées pour les opérations de lecture et écriture aléatoires ainsi que des capacités de multitâche.

Fiabilité et durabilité accrues

Les nouvelles cartes mémoire PRO Ultimate de Samsung utilisent un contrôleur amélioré et des fonctionnalités de protection multiepreuves qui peuvent stocker et protéger les données sur le long terme. Les cartes sont également conçues pour résister à des conditions difficiles, notamment l’eau, les températures extrêmes et les rayons X.

Capacité et prix

La gamme PRO Ultimate offre une capacité allant jusqu’à 512 Go et est disponible sous les formats microSD et SD standard. Elle est disponible dans trois capacités de stockage différentes : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Elle présente également un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) à partir de £19.49. La carte SD PRO Ultimate est disponible dans quatre capacités de stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go, avec une fourchette de prix allant de 26,99 $ à 92,99 $ pour les cartes de 64 Go et 512 Go, respectivement.

Garantie

Les nouvelles cartes mémoire PRO Ultimate sont fournies avec une garantie limitée de dix ans. Une option de lecteur de carte est également disponible pour les deux formats et toutes les capacités.

Avantages :

Vitesses de lecture/écriture de premier ordre grâce à l’adoption de l’interface UHS-I

Fiabilité et durabilité accrues grâce aux fonctionnalités de protection multiepreuves

Grande capacité allant jusqu’à 512 Go

Compatibilité avec une large gamme d’appareils, y compris les smartphones Android, les tablettes et les consoles de jeu portables. Elle prend également en charge les caméras d’action, les drones, les PC, les appareils photo Reflex numériques et sans miroir, les caméscopes et les ordinateurs portables

Garantie limitée de dix ans

Inconvénients :

La gamme de prix est plus élevée que certaines autres cartes mémoire disponibles sur le marché

La vitesse d’écriture n’est pas aussi rapide que celle de certaines autres cartes mémoire disponibles sur le marché

Notre avis

Les nouvelles cartes mémoire PRO Ultimate de Samsung sont conçues pour répondre aux besoins des photographes professionnels et des créateurs de contenu. Elles sont destinées aux personnes qui ont besoin de cartes mémoire rapides et fiables pour maximiser leur productivité dans leurs flux de travail créatif. Les nouvelles cartes mémoire offrent des vitesses de lecture/écriture de premier ordre grâce à l’adoption de l’interface UHS-I. Elles apportent également une fiabilité et une durabilité accrues, ainsi qu’une garantie limitée de dix ans.