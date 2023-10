Présentation de OnePlus Open : Ouvert à tout

Après de nombreuses teasers et fuites, le OnePlus Open est enfin officiel. C’est le premier téléphone pliable de OnePlus, et le fabricant de smartphones a fait un effort valeureux pour démarquer l’appareil du reste.

Pour être précis, l’un des principaux points forts du OnePlus Open est son design. Il présente un design (form factor) pliable de style livre plus court et relativement plus large. Un tel design améliore le confort et facilite la manipulation d’un téléphone de grande taille.

Et avant que vous ne demandiez, il est basé sur l’Oppo Find N3, qui vient également de sortir. Mais le OnePlus Open sera destiné à des marchés plus internationaux.

Points forts principaux du OnePlus Open

Il y a plusieurs choses qui font du OnePlus Open un excellent choix en tant que téléphone pliable de style livre. Parmi eux, voici les principaux points forts:

Écrans améliorés pour une expérience de visionnage de premier ordre

Le OnePlus Open dispose d’un écran de 6,31 pouces sur la couverture externe. C’est un écran AMOLED LTPO avec une résolution de 2484x1116px. OnePlus l’appelle un écran Super Fluid LTP 3.0, qui a un taux de rafraîchissement dynamique allant de 10 à 120 Hz. Et il présente un rapport hauteur/largeur plus proche de l’aspect traditionnel, soit 20:9.

De plus, l’écran externe du OnePlus Fold peut atteindre 1400 NIT de luminosité typique et 2800 NIT de luminosité maximale. Quant à l’écran intérieur, l’appareil est doté d’un écran AMOLED Flexi-fluid LTPO 3.0 de 7,82 pouces. Lui aussi possède un taux de rafraîchissement dynamique, mais la plage va de 1 à 120 Hz.

L’affichage intérieur présente un rapport hauteur/largeur de 1,0758:1, ce qui explique essentiellement pourquoi l’Open est plus court et plus large. De plus, les niveaux de luminosité de l’écran sont les mêmes que ceux de l’écran externe.

Design accrocheur et construction légère

Le OnePlus Open est disponible en deux options de couleur différentes. Il y a le Voyager Black et l’Emerald Dusk. Ce dernier est la couleur classique OnePlus que nous avons tous vue au cours des dernières sorties. Mais ce qui est intéressant, c’est que l’Emerald Dusk pèse 245 grammes, tandis que le Voyager Black pèse 239 grammes. La différence de poids est probablement due à différents revêtements.

Mais peu importe celui que vous choisissez, vous obtiendrez un appareil pliable plus léger. Pour comparer, le téléphone pliable phare de Samsung, le Galaxy Z Fold5, pèse 253 grammes. Et vous obtenez également le traditionnel bouton de notification OnePlus sur le côté.

Cela dit, le design du OnePlus Open ne privilégie pas seulement le confort et l’apparence. Il vise également à vous rendre plus productif. Lorsque vous dépliez l’appareil, vous serez accueilli par OnePlus Canvas. OnePlus déclare qu’il a été conçu dès le départ pour améliorer le multitâche.

De plus, OnePlus a également confirmé que 95 % des applications grand public sont compatibles avec l’écran agrandi. Vous pouvez également jouer avec la fenêtre active en la redimensionnant et en convertissant les applications en cours d’exécution en un affichage multi-fenêtres. À cet égard, l’écran intérieur peut afficher trois fenêtres à la fois. Et vous pouvez les garder en mode horizontal et vertical.

Configuration de caméra de premier ordre du OnePlus Open

Avec le OnePlus Open, OnePlus repousse les limites de la photographie. L’appareil pliable est équipé de cinq caméras. Elles sont toutes équipées d’un réglage Hasselblad, ce qui les rend plus capables de prendre des photos exceptionnelles.

À l’arrière, l’Open dispose d’un capteur Sony LYTIA-T808, qui est un tout nouveau capteur « pixel empilé » de 48 MP. Il mesure 1/1,43 pouce et est équipé d’une lentille stabilisée optiquement de 24 mm f/1.7 en haut.

De plus, le LYTIA-T808 est doté de la technologie des transistors à double couche. Il s’agit essentiellement d’une architecture de pixel redessinée qui vise à offrir une meilleure sensibilité à la lumière.

Il y a un capteur ultra grand angle de 48 MP de 1/2 pouce avec une lentille de 14 mm f/2.2 et autofocus. La dernière caméra à l’arrière est un capteur téléobjectif de 64 MP avec une lentille stabilisée f/2,6 de 3 x 70 mm.

Les deux autres caméras du OnePlus Open sont les caméras selfie. Son écran externe est équipé d’une caméra de 32 MP, tandis que l’écran interne est doté d’un appareil de 20 MP pour les selfies.

Caractéristiques phares du OnePlus Open

Sous le capot, le OnePlus Open embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 2. OnePlus a associé ce SoC phare à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage. Et pour alimenter l’appareil, le téléphone pliable dispose d’une batterie de 4805 mAh avec un support de charge rapide de 67W.

OnePlus affirme que la batterie peut passer de 1% à 100% en seulement 42 minutes. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de vous soucier beaucoup lorsque vous trouvez la batterie du téléphone à un faible niveau. De plus, la batterie vous offrira facilement plus d’une journée d’utilisation.

Informations sur les prix

Le OnePlus Open est disponible dans une seule configuration, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Et il est disponible à £1,599 ou €1,799. Actuellement, le téléphone est en phase de précommande, qui se terminera le 26 octobre. Après cela, le téléphone commencera à être expédié.

Ceux qui précommandent le téléphone recevront gratuitement des écouteurs OnePlus Buds 2 Pro. De plus, il y a une réduction de 10 % pour les étudiants. À ce propos, les ventes de l’Open commenceront le 27 octobre. Les nouveaux propriétaires du OnePlus Open bénéficieront d’une réduction de 10 % sur l’OnePlus Pad et d’une réduction de 30 % sur les Nord Buds 2, Buds Pro 2 et Buds 2R jusqu’au 30 novembre.