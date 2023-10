Meizu 20 Classic : Une mise à niveau intéressante

Meizu, une entreprise de smartphones appartenant au constructeur automobile Geely, vient de lancer un nouveau smartphone. Appelé Meizu 20 Classic, ce smartphone est en grande partie identique au Meizu 20 lancé en mai de cette année. Cependant, la version Classic est disponible en trois belles couleurs et dispose de jusqu’à 16 Go de RAM.

Points forts principaux du Meizu 20 Classic

Sous le capot, le Meizu 20 Classic est équipé du Snapdragon 8 Gen 2, qui est le SoC Android phare actuel. Comme mentionné précédemment, Meizu a associé ce puissant SoC à une RAM pouvant atteindre 16 Go. En comparaison, le Meizu 20 classique était doté d’une RAM maximale de 12 Go. La disponibilité de RAM supplémentaire rend le nouveau dispositif plus capable de gérer des tâches exigeantes.

À l’avant, le Meizu 20 Classic dispose d’un écran OLED de 6,55 pouces. Cet écran a une résolution FHD+ et prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il y a un poinçon découpé, qui abrite la caméra selfie 32 MP f/2.45.

À l’arrière, on trouve une configuration à trois caméras. Parmi elles, il y a une caméra principale de 50 MP, un ultra grand-angle de 16 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. Vous disposez également d’un flash annulaire à LED, qui entoure la caméra principale.

En ce qui concerne la batterie, le Meizu 20 Classic est équipé d’une cellule de 4 700 mAh. Et pour s’assurer que vous pouvez le passer de 0 % à 100 % rapidement, il dispose d’une charge rapide de 67 W. En ce qui concerne le logiciel, le téléphone fonctionne sous Flyme 10, qui est basé sur Android 13. Mais la partie la plus intéressante est qu’il prend en charge l’intégration étendue avec certaines voitures sélectionnées.

En ce qui concerne les nouvelles couleurs, vous pouvez obtenir le Meizu 20 Classic en blanc, gris fer ou vert. Contrairement à la version précédente, ces options de couleur présentent un panneau arrière poli. Et l’arrière dispose également d’un nouveau logo Meizu stylisé dans le panneau.

En ce qui concerne les informations sur les prix, le 20 Classic coûte 3099 CNY, soit environ 424 $. C’est le prix pour le modèle 16/256 Go. Le modèle 16/512 Go coûte 3399 CNY, soit environ 465 $. L’appareil est actuellement disponible sur le site officiel et chez certains partenaires constructeurs de vente au détail en Chine.