Le candidat à la version 10.1 de watchOS est disponible pour les testeurs.

Apple lance la version candidate de watchOS 10.1 pour les développeurs. Les tests de watchOS 10.1 ont débuté le mois dernier et sont maintenant disponibles pour les testeurs. Si tout se passe bien avec cette mise à jour, nous pourrions voir la version stable plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. Lisez la suite pour savoir ce qu’il y a de nouveau dans la build de watchOS 10.1 RC.

Apple propose la nouvelle mise à jour aux testeurs avec la version du firmware 21S67, qui est de taille similaire à la dernière version bêta, pesant 241 Mo en taille de téléchargement. Si vous êtes déjà sur la version bêta, vous pouvez rapidement installer la mise à niveau incrémentale. Si vous êtes sur la version stable watchOS 10.0.1, vous recevrez la mise à jour stable dans quelques jours.

Pour les non-initiés, Apple teste la prochaine mise à niveau en proposant des versions candidates aux développeurs. Il s’agit de la version finale, en effet, celle-ci sera très probablement publiée la semaine prochaine pour le grand public.

En ce qui concerne les changements, watchOS 10.1 apporte le support de NameDrop et de DoubleTap. Si vous possédez l’Apple Watch Series 9, vous pouvez enfin utiliser sa fonctionnalité la plus attendue – DoubleTap. Avec NameDrop, vous pouvez facilement partager des contacts entre l’Apple Watch et l’iPhone. Outre ces changements, vous pouvez vous attendre à des améliorations au niveau du système.

Version candidate de watchOS 10.1

Si votre iPhone ou iPad est sous la dernière version candidate d’iOS 17.1, vous pouvez facilement charger la version bêta de watchOS 10.1 sur votre montre.

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez Mises à jour bêta et activez l’option watchOS 10 Developer Beta ou Public Beta. Revenez en arrière et téléchargez la version candidate de watchOS 10.1. C’est tout.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50% et connectée à un réseau WiFi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, rendez-vous dans Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

Désormais, la version candidate de watchOS 10.1 se téléchargera et se transférera vers votre Apple Watch. Et après l’achèvement du processus d’installation, votre montre redémarrera. Une fois tout cela terminé, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

