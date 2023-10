Zoom condamné à une amende de 115 millions de roubles par la Russie pour ne pas avoir établi de bureau local

Zoom a été condamné à une amende de 115 millions de roubles (1,18 million de dollars) par un tribunal russe pour ne pas avoir ouvert une succursale affiliée en Russie. L’amende a été imposée par le tribunal de district de Tagansky, à Moscou, le 17 octobre 2023. Le tribunal a déclaré Zoom coupable d’exploiter sans bureau local, ce qui constitue une violation de la loi russe. L’amende est l’une des plus importantes jamais infligées à une entreprise étrangère en Russie. Le juge Timur Vakhrameyev du tribunal de district de Tagansky, à Moscou, a déclaré que l’amende correspond à environ un dixième du chiffre d’affaires de Zoom en Russie en 2022.

Zoom est une plateforme de visioconférence qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, notamment pendant la pandémie de COVID-19. La plateforme permet aux utilisateurs d’organiser des réunions virtuelles, des webinaires et d’autres événements. Zoom a son siège à San José, en Californie, et possède des bureaux dans plusieurs pays du monde. Cependant, elle n’avait pas de bureau local en Russie, ce qui a conduit à l’amende infligée par le tribunal russe.

L’amende imposée à Zoom par le tribunal russe est de 115 millions de roubles (1,18 million de dollars). Le tribunal a déclaré Zoom coupable de violation de la loi russe en exploitant sans bureau local. Selon la loi russe, les entreprises étrangères qui fournissent des services aux citoyens russes doivent avoir un bureau local en Russie. Cette loi fait partie des efforts de la Russie pour réglementer Internet et protéger les données de ses citoyens.

En réponse, Zoom a déclaré qu’elle fait tout son possible pour respecter les lois des pays dans lesquels elle opère. La société a déclaré qu’elle ferait appel de la décision du tribunal auprès des autorités compétentes.

