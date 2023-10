Oppo A2x : Smartphone abordable avec le Dimensity 6020 dévoilé

La semaine dernière, Oppo a offert un aperçu, mais le week-end a apporté la révélation officielle de leur dernière création, l’Oppo A2x. Ce nouveau smartphone est conçu avec la accessibilité à l’esprit, avec un chipset Dimensity 6020 et un seul appareil photo arrière, le tout à partir de seulement 150 $ (ou son équivalent).

Oppo A2x : L’équilibre entre accessibilité et fonctionnalité

Le dispositif dispose d’un écran LCD 6,56 pouces, un panneau auquel Oppo a constamment fait confiance pour sa série A au cours des trois dernières années. Cet écran offre une résolution HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz fluide et une luminosité maximale de 720 nits.

En haut de l’écran, vous trouverez une encoche goutte d’eau dédiée abritant un appareil photo selfie de 5 MP. De l’autre côté, l’A2x dispose d’un appareil photo de 13 MP avec une ouverture f/2.2. Complété par un flash LED.

Sous le capot, l’A2x abrite un chipset 7 nm, qui peut être associé à 6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go. De plus, il y a un emplacement microSD pratique sur le côté gauche pour une expansion de stockage supplémentaire. Le côté droit comprend la touche d’alimentation, qui fait également office de scanner d’empreintes digitales.

L’A2x est alimenté par une batterie robuste de 5 000 mAh, bien que les vitesses de charge spécifiques restent inconnues. Le smartphone peut accueillir deux cartes nano SIM et fonctionne sous Android 13 avec ColorOS 13.1. Les autres fonctionnalités notables incluent une prise audio 3,5 mm et une certification IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

L’Oppo A2x est disponible en trois couleurs attrayantes : Noir, Jaune et Violet. Les deux dernières options de couleur présentent un motif captivant sur leur dos. En termes de prix, la version 6/128 Go coûte CNY1,099 ($150/€142). Tandis que l’option 8/256 Go coûte CNY1,399 ($190/€180). Actuellement, le téléphone est exclusivement disponible à l’achat en Chine et il n’y a pas de plans officiels pour une sortie internationale. Restez donc à l’écoute pour plus de détails à ce sujet.

