Comment transférer vos Google Photos sur une clé USB

Après avoir transféré vos vidéos et photos vers un dispositif de stockage externe, vous pouvez les supprimer en toute confiance de Google Photos sans craindre de les perdre définitivement.

Nous approchons les deux ans et demi depuis que le service Google Photos a arrêté sa fonctionnalité de stockage illimité. Malgré cette limitation, il existe des méthodes alternatives pour continuer à accéder à Google Photos sans frais d’abonnement. Cela ne nécessite aucune tactique illégale ou non éthique.

Comme l’indique le titre, l’utilisation d’une solution de stockage externe est probablement la façon la plus rentable de continuer à utiliser Google Photos. Cela peut même être gratuit si vous possédez déjà une clé USB de rechange.

Des moyens simples de sauvegarder et transférer vos photos Google vers une clé USB

Presque n’importe quelle clé USB fonctionnera, bien que certaines nécessitent des étapes supplémentaires

La procédure pour connecter une clé USB à un téléphone Android est assez courante : branchez simplement la clé dans le port de l’appareil et vous êtes prêt à partir. Vous pouvez la gérer à l’aide de n’importe quel gestionnaire de fichiers, y compris l’application Google Files intégrée. Cependant, les choses peuvent devenir un peu plus complexes si le port est USB-A.

Il n’y a pas besoin de paniquer tant que vous optez pour une solution simple, qui consiste à utiliser un adaptateur USB-A vers USB-C. Bien que cela puisse ajouter du volume et nécessiter un achat si vous n’en avez pas déjà un, ces adaptateurs ne sont pas chers et assurent une communication transparente entre la mémoire externe et votre téléphone mobile.

Alternativement, la solution la plus pratique est d’acquérir une clé USB-C qui se connecte directement à votre téléphone mobile, sans aucun intermédiaire. Qu’elle soit USB-C ou USB-A avec un adaptateur, la clé est d’avoir une capacité de stockage conséquente. La capacité de stockage spécifique nécessaire dépend de l’espace occupé par vos photos, mais en général, tout ce qui est inférieur à 128 Go peut s’avérer insuffisant.

Pour transférer vos fichiers Google Photos vers une clé USB, suivez ces étapes :

Connectez la clé USB à votre téléphone et assurez-vous qu’elle est reconnue. Ouvrez votre application de gestionnaire de fichiers sur votre téléphone. Accédez à la section « Stockage interne ». Localisez les photos et vidéos que vous souhaitez transférer. Par exemple, les photos de l’appareil photo se trouvent généralement dans le répertoire « DCIM > Camera », tandis que les captures d’écran peuvent être dans « Images > Captures d’écran ». Une fois que vous avez trouvé les photos et vidéos que vous souhaitez déplacer, sélectionnez-les. Appuyez sur l’icône des trois points pour accéder à plus d’options. Choisissez l’option « Déplacer vers ». Sélectionnez la clé USB comme destination du transfert. Vous verrez que les fichiers sélectionnés sont automatiquement transférés vers la mémoire externe. Ils seront également supprimés de Google Photos.

En suivant ces étapes, vous pouvez libérer efficacement de l’espace de stockage interne, réduire votre dépendance au stockage cloud et continuer à accéder à votre contenu en connectant la clé USB à votre appareil.

Une méthode alternative pour transférer toutes vos photos vers une clé USB :

Utilisez Google Takeout pour télécharger vos photos : a. Ouvrez votre navigateur Web, que ce soit sur un appareil mobile ou un ordinateur, et visitez le site Web Google Takeout. Connectez-vous avec votre compte Google Photos. b. Cliquez sur l’option « Tout désélectionner » pour désélectionner tous les services. c. Faites défiler vers le bas et sélectionnez manuellement « Google Photos ». Si vous ne souhaitez pas tout télécharger, vous pouvez cliquer sur « Tous les albums photo inclus » et choisir les albums spécifiques que vous souhaitez. d. Faites défiler jusqu’au bas de la page et cliquez sur « Étape suivante ». e. Pour rendre le processus plus pratique, assurez-vous que les options « Envoyer le lien de téléchargement par e-mail », « Exporter une fois » et le type de fichiers « .zip » sont sélectionnées (vous pouvez choisir la taille de fichier qui vous convient le mieux). f. Enfin, cliquez sur « Créer une exportation ». Attendez que l’exportation soit terminée : Après avoir créé l’exportation, vous devrez attendre quelques minutes que le processus soit terminé. Recevez et téléchargez le fichier exporté : Vous recevrez un e-mail contenant un lien de téléchargement lorsque l’exportation sera terminée. Téléchargez le fichier à partir de ce lien. Enregistrez-le sur la clé USB : Décompressez les fichiers téléchargés et enregistrez-les sur votre clé USB. Supprimez les photos de Google Photos : Une fois que vous avez transféré vos photos avec succès sur la clé USB, vous pouvez choisir de les supprimer de Google Photos.

Cette méthode vous permet de télécharger toutes vos photos, offrant ainsi un moyen pratique de les déplacer vers une source de stockage externe telle qu’une clé USB.

Actualité mobile et vidéo du moment