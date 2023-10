Le nouveau modèle Y de Tesla a commencé à être fourni en Chine.

Tesla a commencé à livrer ses crossovers Model Y produits localement en Chine, marquant une autre étape importante pour le constructeur de voitures électriques sur le plus grand marché automobile du monde. Les livraisons ont commencé le 18 janvier 2021 dans 10 grandes villes à la fois, dont Shanghai, Hangzhou et Wuhan. Le marché chinois est d’une importance cruciale pour Tesla et ses plans de croissance, alors que l’entreprise vise à augmenter son volume de ventes de véhicules d’environ 500 000 en 2020 à 20 millions par an au cours de la prochaine décennie.

Production de Tesla en Chine

Tesla a construit son usine de Shanghai d’une offre de 2 milliards de dollars en moins d’un an, un délai rapide pour l’industrie automobile mondiale. Les constructeurs automobiles établissent une production locale de véhicules pour réduire les coûts d’expédition et éviter les droits de douane ou les retards, notamment dans les pays où les tarifs sont élevés, comme la Chine. Tesla a déclaré que l’objectif initial de l’usine de Shanghai est de produire 250 000 voitures par an, avant de passer à 500 000 unités. Le lancement du Model Y made in China a été très attendu, le lancement étant considéré comme un nouveau défi pour le concurrent chinois Nio, qui vend sa propre gamme de SUV électriques.

Stratégie de Tesla pour le Model Y en Chine

Contrairement aux programmes de véhicules précédents, qui ont été lancés sur différents marchés avec des véhicules importés de l’usine de Fremont de Tesla en Californie, Tesla n’introduit le Model Y sur de nouveaux marchés que lorsque le véhicule est produit sur place. Pendant les neuf derniers mois, Tesla a agrandi Gigafactory Shanghai pour préparer la production du SUV électrique. L’usine a doublé de taille. En octobre 2020, Tesla a obtenu l’approbation du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information pour le Model Y fabriqué en Chine. Enfin, Tesla a commencé la production du Model Y dans son usine Gigafactory à Shanghai au cours des dernières semaines. Juste la semaine dernière, le constructeur automobile a mis à jour le configurateur en ligne avec la version de production – confirmant que les livraisons commenceront ce mois-ci.

Modèle Y de Tesla mis à jour en Chine

Le 1er octobre 2023, Tesla a mis à jour le Modèle Y en Chine. Des modifications ont été apportées à l’extérieur, à l’intérieur et à quelques caractéristiques sélectionnées. Le nouveau Modèle Y est équipé d’un éclairage ambiant RVB sur le tableau de bord. Il est également fourni avec un nouveau revêtement de tableau de bord en textile (remplaçant la garniture en bois). Selon des rapports en provenance de Chine, le nouveau Model Y MIC est également équipé de l’ordinateur de conduite autonome Hardware 4.0 (HW4) et apporte quelques autres améliorations (réduction NVH). Le prix des trois versions chinoises du Tesla Model Y MIC reste inchangé et commence à 36 788 dollars (263 900 CNY).

Notre avis

Le nouveau Model Y de Tesla a commencé à être fourni en Chine. La société utilise une nouvelle stratégie d’introduction de véhicules pour le SUV électrique. La production de Tesla en Chine est cruciale pour ses plans de croissance. Le marché chinois devrait devenir encore plus important dans les années à venir. De plus, le lancement du modèle fabriqué en Chine a été très attendu. Le lancement est considéré comme un nouveau défi pour le rival chinois Nio. Tesla a également mis à jour ce modèle en Chine, en apportant des modifications à l’extérieur, à l’intérieur et à quelques caractéristiques sélectionnées.

