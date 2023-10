Microsoft réussit avec succès son acquisition d’Activision Blizzard

Les autorités britanniques ont donné leur approbation pour la colossale transaction de 68,7 milliards de dollars entre Microsoft et Activision Blizzard, suite à l’approbation de la FTC en juillet. Cette décision marque un tournant décisif dans l’industrie du jeu. En ouvrant la voie à Ubisoft pour prendre le contrôle de titres emblématiques tels que Call of Duty. En conséquence, Microsoft se positionne comme un géant mondial du jeu.

Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming et lui-même un joueur passionné, a exprimé son admiration pour l’impact profond d’Activision Blizzard et de sa filiale, King, sur le jeu et la culture populaire. Des jeux tels que Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush Saga ont captivé des millions de joueurs dans le monde entier.

L’acquisition historique de Microsoft d’Activision Blizzard est enfin terminée

Ubisoft, un acteur majeur dans le domaine du jeu en cloud en constante évolution, possède désormais les droits de diffusion en continu perpétuelle pour Call of Duty et d’autres titres d’Activision Blizzard. Cela signifie que dans l’Espace économique européen (EEE), qui englobe les pays de l’UE, les joueurs peuvent diffuser librement ces jeux.

En dehors de l’EEE, Ubisoft détient le contrôle sur les droits de diffusion en nuage, avec la possibilité de les accorder sous licence à Microsoft pour Xbox Cloud Gaming. La probabilité de refuser ces licences est minimale, étant donné que Microsoft est prêt à payer des frais de gros pour ces droits.

Dans le cadre de cet accord révolutionnaire, les jeux d’Activision Blizzard feront partie d’Ubisoft Plus, le service d’abonnement de l’entreprise. Bien que la période exacte de disponibilité complète reste incertaine, cet arrangement est prévu pour durer 15 ans. Grâce à des licences perpétuelles garantissant le contrôle durable d’Ubisoft.

Le passage de l’industrie du jeu au streaming révolutionne l’accessibilité. Ubisoft s’efforce de rendre le jeu aussi pratique que le streaming musical et cinématographique. En résumé, l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, les avancées d’Ubisoft dans le jeu en cloud et le paysage du jeu en constante évolution promettent d’améliorer la commodité et l’accessibilité du jeu pour les joueurs du monde entier.

Dans un courrier électronique émouvant adressé aux employés, le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a commenté :

Aujourd’hui marque un moment monumental dans l’histoire prestigieuse de notre entreprise. Notre union avec Microsoft fournira de nouvelles ressources et de nouvelles opportunités pour nos équipes exceptionnelles du monde entier. Cela nous permettra d’offrir plus de plaisir, plus de joie et plus de connexions à une base de joueurs plus large que jamais auparavant.

Cette étape est le résultat de votre dévouement et de votre innovation sur quatre décennies.

Chris Early, vice-président principal des partenariats stratégiques et du développement commercial d’Ubisoft, a ajouté :

Acquérir ces droits permet à Ubisoft de proposer des jeux d’Activision Blizzard tels que Call of Duty sur Ubisoft Plus. Et même d’accorder des licences d’accès en streaming à des sociétés de jeu en cloud, des fournisseurs de services et des fabricants de consoles. Ce faisant, nous élargissons l’accès à ces jeux sur différentes plates-formes de streaming, au bénéfice de plus de joueurs que jamais auparavant.

